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市長候選人麥法恩訪金山華埠造勢 盼輔助商戶

記者楊逸辰／舊金山報導
麥法恩（中）來到舊金山華埠為市長選戰造勢。（記者楊逸辰╱攝影）
麥法恩（中）來到舊金山華埠為市長選戰造勢。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山市長候選人、前市長麥法恩（Mark Farrell）30日來到華埠花園角廣場（Portsmouth Square），號召舊金山的華人居民們在11月即將到來的舊金山市長選舉中將票投給他。他還訪問了不少華埠本地的商戶，受到現場支持者的歡迎。

麥法恩是土生土長的舊金山人，在市政府有過七年多的服務經歷，曾經在2018年短暫擔任代理市長。麥法恩的競選理念倡導對舊金山居民最重要的核心價值，包括公共安全、清理街道、解決無家可歸問題、推動當地經濟和住房等。

「正是為了你們的安全，我才要競選市長。」麥法恩說。他表示，華人社區的需要，對他來說是心頭最關切的事情。華埠仍然面臨著仇亞罪行，仍未在新冠導致的經濟災難中復原的時候，麥法恩願意帶來他的「支持華埠經濟，致力社區安全」的政策，以輔助華埠。

他指出，他的「安全第一」和小商業稅務豁免的政策，正能為華埠和亞裔社區雪中送炭。麥法恩表示，自己作為移民之子，深知華人和亞裔社區在住房、食物、歧視和仇亞情緒方面所面臨的困境。他將用自己的實際行動去傾聽和支持華埠的公共安全和經濟復甦的需要。

麥法恩在宣傳活動中倡導對舊金山居民最重要的核心價值，包括公共安全、清理街道、解決無家可歸問題、推動當地經濟和住房等。他曾承諾，如果他當上市長，從上任第一天開始，他就會聘請新警察局長，並改善警員的招募和留用制度；啟動7天24小時的收容中心，讓無家可歸者遠離街道并獲得服務；豁免每家總收入低於500萬元的小型企業繳納營業稅；公開為支持警察執法的所有法案背書。

「舊金山市曾是一座讓世人羡慕的最偉大的城市，一個安居樂業、乾净、安全的城市。如今，我們再也找不到這份應以為榮的自豪感。」麥法恩的競選標語説，「我們是如此地熱愛這座城市，只要齊心協力，定能讓舊金山市成為大家安居樂業的地方。」

麥法恩走訪華埠本地商戶。（記者楊逸辰╱攝影）
麥法恩走訪華埠本地商戶。（記者楊逸辰╱攝影）
現場麥法恩的支持者們。（記者楊逸辰╱攝影）
現場麥法恩的支持者們。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山 華埠 華人

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