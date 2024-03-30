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聯合航空又出包 引擎故障迫降丹佛

編譯組／29日綜合報導
從舊金山國際機場起飛的一架聯航班機，周四夜迫降丹佛，此為聯航過去數周發生一系列機械與操作問題的最新一起。(圖截取自電視畫面)
從舊金山國際機場起飛的一架聯航班機，周四夜迫降丹佛，此為聯航過去數周發生一系列機械與操作問題的最新一起。(圖截取自電視畫面)

聯合航空（United Airlines）一架從舊金山國際機場飛往巴黎的航班，28日晚間在機組人員通報、飛機有一個引擎出現故障之後，在靠近加拿大邊境地點、掉頭轉飛往丹佛國際機場。

這起事件發生航班為聯航「Flight 990」，是聯航過去數周發生一系列機械與操作問題的最新一起。聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）上周已下令對聯航進行安全審查。

根據聯航說明，這架波音777-200飛機於28日傍晚6時之前離開舊金山國際機場，載有273名乘客與12名機組員。航班追蹤服務機構「FlightAware」顯示，這架航班飛機原本向東北偏北方向飛行，然後在蒙大拿州上空轉向南方、飛往丹佛，並約於晚間11時降落丹佛。

聯航表示，當時緊急救援人員正在待命，但航班安全降落並未發生事故。這個航班在丹佛被取消，航空公司正在重新安排乘客。

這次聯航航班取消，是在過去數周已發生一連串飛機問題事件之後發生，其中有多起涉及往返舊金山國際機場航班。包括由舊金山飛往日本飛機在起飛時輪胎掉落、從夏威夷起飛航班引擎故障、從休士頓起飛航班引擎起火、飛往墨西哥航班出現液壓問題，以及自雪梨前往舊金山航班因未公開「維護問題」而折返。所有航班問題事件都沒有任何人受傷。

其他涉及問題的聯航航班，大多數是波音飛機，也發生在美國各個地方。上周五，聯邦航空管理局宣布對聯航「加強監督」（increasing oversight），主要是對其維護與營運進行安全分析。聯航表示將會配合督察審查。

波音公司也在今年1月阿拉斯加航空一架波音737 Max飛機在飛行途中掉落門板之後，受到聯邦航空局更嚴格審查。波音公司執行長周一透露，他將於今年底辭職，導因於波音飛機爆門事件引發重大領導層重整。

舊金山 墨西哥 蒙大拿州

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