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舊金山將租下中市場前Uber總部大樓

編譯組／綜合報導
Hudson Pacific Properties同意以折扣價向舊金山市長期租賃其在市場街1455號的辦公樓，並有可能在未來將其出售給舊金山市。（取自官網）
Hudson Pacific Properties同意以折扣價向舊金山市長期租賃其在市場街1455號的辦公樓，並有可能在未來將其出售給舊金山市。（取自官網）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山市降低其房地產成本的目標有可能正在實現，房東Hudson Pacific Properties已同意以折扣價向舊金山市長期租賃其在市場街（Market St.）1455號約100萬平方英尺的辦公樓，並有可能在未來將其出售給舊金山市。

這座22層高的辦公樓底部有一個8層高的裙樓，此前曾是打車巨頭Uber和金融科技公司BlockInc（前身為Square）的總部所在地。

而且，這可能不是唯一位於中市場（Mid-Market）的一筆交易，市政府已就位於市政中心附近的市場街1145號大樓的另一項交易進行了談判，預計將於下周正式宣布。

中市場地區曾是一個新興的科技中心，曾經為辦公空間支付高價的科技公司，由於遠程辦公的原因，一直在逐步減少在舊金山的房地產。

根據市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）本周提出的一項決議，從今年5月起，該大樓超過15萬7000平方英尺的面積將租給市政府。

根據即將簽署的租賃協議，市政府最初將租用大廈七層的一部分，以及12、13、15和17層的全部樓層；租期為21年，並附帶兩個為期五年的續約選擇權。基本租金從每平方英尺40美元開始，到租賃期的第21年將上漲到每平方英尺72美元。不過，該協議為市政府提供了一系列優惠，包括每平方英尺100美元的租戶裝修補貼，這將降低市政府的初始成本。此外，市政府還可以以1美元的價格收購該大樓離去的科技租戶留下的家具。

在這之前，市政府拒絕了位於市場街1155號的續租租約，將從那裡搬走的部門，將與舊金山市政交通局和舊金山縣交通局一起入駐市場1455號；這些市政機構已經在大樓內租用了辦公空間。

租賃協議顯示，舊金山市還擁有一項選擇權，可以通過租賃六樓、四樓和五樓以及一個6萬6056平方英尺的底層來擴大其在大樓內的占地面積。

此外，Hudson Pacific Properties公司與市政府房地產部門已就一份買賣協議進行了談判，該協議允許市政府在2027年12月31日前購買該辦公樓。佩斯金的決議指出，只要市政府在2027年12月31日之前租下40萬平方英尺的辦公樓，就可以執行該出售協議。

佩斯金周四（28日）證實，市場街1145號的另一項租賃交易正在進行中，該辦公樓13層高。從新租約中受益的市府部門包括舊金山法律圖書館，該圖書館已位於市場1145號，但其租期將延長，房地產成本將下降49%。

佩斯金周四稱預計將在下周正式提出一個立法方案，尋求市府批准市場街1145號的交易。

佩斯金說：「這是一個雙贏的結果，我們將加倍努力發展中市場。我們有機會買下整棟大樓。而且該地區將有成千上萬的城市雇員，這對中市場來說是一大利好。」

舊金山 房地產 圖書館

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