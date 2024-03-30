舊金山精英學校洛威爾高中 或改變入學測試

舊金山的學校官員正在提議對精英學校洛威爾高中的入學程序進行改變。（電視新聞截圖）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山的學校官員正在提議，對該市學術競爭激烈的洛威爾高中（Lowell High School）的入學程序中的標準化測試進行改變。

根據該提案，公立和私立學校學生參加哪種標準化考試才能獲得擇優錄取洛威爾中學的資格、以及什麼時間參加考試，都將有所改變。

目前，公立學校的學生在七年級春季參加州 規定的SBAC考試，並通過該考試獲得洛威爾高中的入學資格；私立學校學生則在八年級冬季參加Terra Nova考試，以獲得入學資格。

但據學區 官員稱，TerraNova測試已不再可用，這促使他們提出了這一改變。

根據該提案，所有公立和私立學校的學生都將在八年級冬季參加STAR考試，以獲得洛威爾中學的入學資格。舊金山市聯合學區（SFUSD）的學生已在上課時間參加STAR考試，而私立學校八年級的學生則會在冬季考試期間的晚上或週末參加STAR考試。

學區表示，這意味著所有申請洛威爾高中的學生都將在同一時間參加同一考試，從而為學生提供了「公平進入」洛威爾高中的機會。

近年來，洛威爾高中的招生政策一直備受關注。在疫情期間，由於缺乏足夠的成績和考試分數，學區暫時將這所精英公立高中的招生改為抽籤制度。

這一改變引發了一場訴訟，也是導致三名教委委員被罷免的原因之一。在實行了兩年的抽籤入學制度後，教委又改回了擇優錄取制度。

學區官員表示，教委將在4月的一次會議上審議該提案。教委定於4月16日召開例會，議程將提前12天公布。如果獲得通過，考試改革將對申請2025-2026學年的學生生效。