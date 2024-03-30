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寬頻太貴 加州自建公共網路 連接至貧村、少數族裔社區

編譯陳盈霖／綜合報導
加州正興建公共網路，幫助貧困者得以使用寬頻。（加州技術廳）
加州正興建公共網路，幫助貧困者得以使用寬頻。（加州技術廳）

LAist.com報導，儘管加州有91%家庭擁有寬頻網路，然仍有350萬加州人無法享受寬頻帶來的便利，主要是網路費用太貴或居住地方無法使用。加州正努力在2026年改變此一現狀。

加州目前進行一個新的「中哩」（middle-mile）網路建設計畫，希望使服務提供者能更輕鬆、便宜的將寬頻連接至貧困農村、部落和少數族裔社區。在許多情況下，網路服務公司可能因無法獲利，不願在這些地區提供服務。

這個耗資50億元的計畫，是全美同類計畫中規模最大的。根據該計畫，加州安裝約1萬哩光纖電纜，包括洛縣地區超過500哩。中哩寬頻計畫副主任門羅（Mark Monroe）在近期中哩諮詢委員會（Middle-Mile Advisory Committee）聽證會上表示，「2024年是許多人努力的一年，從規畫、設計到建設。」

這項計畫是「全民寬頻」（Boardbank For All）計畫一部分，由聯邦和加州共同投資60億元，旨在縮小數位落差。2021年加州將其中38億元資金分配給中哩。今年1月，州長紐森（Gavin Newsom）預算提案中，替該計畫增加1億5000萬元經費（2024-25年度為2億5000萬元，2025-26年為12億5000萬元）。

然而，面對加州恐出現730萬元預算赤字，支持者對州府在網路上提供資金的能力表示擔憂。此外，去年夏天，洛杉磯南部和東部低收入社區被取消優先興建順位，而比佛利山等富裕社區卻正在推進該計畫，也遭人質疑。

中哩寬頻計畫首席資訊長兼加州技術廳（Departmtnt of Technology）主任克里明斯（Bailey-Crimmins）表示，加州「一直打算」2026年前建立整個網路，州長致力提供資金，儘管通膨上升導致建設成本上漲約40%。

但中哩計畫中的網路無法直接抵達家庭或商家內，這部分將透過「最後一哩路」（Last mile）連接，包括網路公司、地方政府、非營利組織和其他機構向加州付費，幫助在居住這些機構一定距離的居民提供寬頻。

這兩者的差異在於：中哩是指由高容量光纖路線組成的網路，可長距離、高速的傳輸大量數據，加州擁有並管理該系統。最後一哩路，則是將服務帶入家庭和商家企業的最後一站。

目前超過80%的中哩計畫已簽約，加州交通廳正在全州建設約4000哩新基礎設施，其餘部分將用購買或租賃協議等方式建立。加州估計將花費3億4000萬元完成洛縣網路建設。

加州 預算 洛縣

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