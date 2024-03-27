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沒經費…金山取消今年420大麻節 改為排球賽

記者李怡／舊金山報導
近年來，每年4月20日，金門公園都會舉辦420大麻節，但是今年活動已決定取消。（本報檔案照片）
近年來，每年4月20日，金門公園都會舉辦420大麻節，但是今年活動已決定取消。（本報檔案照片）

舊金山康樂和公園局26日宣布，舊金山一年一度的「420大麻狂歡節」今年將取消，取而代之的是排球比賽。

過往每年4月20日上午（Golden Gate Park）大麻節在金門公園開幕，每年約吸引2萬大麻愛好者聚集在嬉皮山（Hippie Hill）上一起呼麻，以倡導大麻自由化和合法化。不過，21歲以下的年輕族群不允許進入會場。

公園局官員表示，因大麻產業面臨嚴峻的經濟挑戰，使得活動贊助難以為繼。以及今年舊金山城市預算的削減，公園局沒有為公園工作人員和現場布置支付費用的預算。官員表示，理解大家的失望，希望明年能舉辦一場精采的活動來彌補。

420主辦單位代表阿吉諾（Alex Aquino ）表示，鼓勵大家在「420」日支持當地的大麻品牌和消費。此外，還邀請大家關注首屆舊金山大麻周，將於4月13日在舊金山舉行，持續到4月20日。

「420大麻節」已經成為一個國際性反主流文化的節日，其最早起源於灣區馬連縣聖拉菲市的五位高中生。他們用「420」作為暗語，約定在每天4時20分在校外的一座雕像處見面吸大麻。隨後，「420」逐漸演變成青少年消費大麻的代號。

2022年年開始，舊金山首次允許合法的大麻供應商在大麻節現場販賣煙熏類和可食用的大麻製品。舊金山康樂與公園部門總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）曾表示，開放此項銷售有助於支持當地的大麻產業。

儘管加州在2018年成為第一個允許成年人使用娛樂性大麻的州，但反對大麻的聲音一直存在，其中華人社區站在了反麻最前列。

去年一家名為「金鏡」（Gold Mirror）的義大利餐廳開設大麻零售店的提案，得到舊金山都市規畫委員會通過。近百名華裔社區居民到場表達抗議，聲稱在幼兒園旁邊開設大麻店是「沒有底線」的。

往年金門公園的大麻節上，還設有音樂表演、冥想、瑜伽、舞蹈等供大眾娛樂的活動。

大麻 舊金山 預算

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