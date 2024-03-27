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灣區觀測「日全食」 3大地點推薦

舊金山訊
探索博物館將在15號碼頭（Pier 15）舉辦日食觀看派對。（圖片來源：探索博物館Facebook）
探索博物館將在15號碼頭（Pier 15）舉辦日食觀看派對。（圖片來源：探索博物館Facebook）

4月 8日美國將經歷一次罕見的天文事件：日全食。在短短幾個小時內，月亮將在太陽前面運行，完全遮住太陽。雖然加州不在日全食的範圍內，但這並不意味著民眾將無法參與這一罕見的事件。以下是4月8日可以在灣區觀測日全食的一些去處。

1.探索博物館（Exploratorium）

探索博物館將在舊金山15號碼頭（Pier 15）舉辦觀看派對，您可以在其中觀看來自德州和墨西哥的日全食的即時望遠鏡圖像。

參加活動的參觀者將獲得一副免費的太陽觀測眼鏡，送完即止。還可以向探索博物館（Exploratorium）教育工作者學習安全觀測技術。該博物館也將舉辦一些活動來讓觀眾了解日食的科學知識。

探索博物館表示，博物館特別活動「天黑之後」（After Dark）的會員可以在這一天參觀博物館，並獲得日間免費入場券。活動對日間的會員及捐款者免費。

2.夏柏太空與科學中心（Chabot Space and Science Center）

屋崙的夏柏太空與科學中心（Chabot Space and Science Center）將於當日上午10時至下午1時舉辦活動。您可以透過中心的Rachel20吋望遠鏡觀看美國國家航空航天局（NASA）的直播。

該中心還將為孩子們準備日食工藝品，遊客可以享用咖啡或熱巧克力來享受這項活動。門票成人25元，兒童/學生/老人20元，會員10元。

3.利克天文台（Lick Observatory）

儘管利克天文台沒有舉辦官方活動，但它在禮品店、網路和天文台的自動販賣機上出售日食眼鏡。

據NASA稱，唯一在沒有護目鏡的情況下安全地觀看太陽的時間，是在日全食的「全食」期間，或者月球完全遮擋太陽光的短暫時刻。如果所在的位置只能看到日偏食，那麼一些強大的太陽光將始終可見。用肉眼瞥見太陽的亮度不僅不舒服，而且很危險。所以戴上日食眼鏡觀測是不錯的選擇。

NASA官網上對2024日食活動的介紹。（圖片來源：NASA官網）
NASA官網上對2024日食活動的介紹。（圖片來源：NASA官網）

博物館 太空 NASA

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