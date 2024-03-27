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報稅季騙局 州檢長：電話威脅監禁 別信

記者劉先進／屋崙報導
報稅截止日即將到來，州檢察長邦塔發布消費者警示，提醒民眾避免成為相關騙局的受害者。（記者劉先進 ╱攝影）
報稅截止日即將到來，州檢察長邦塔發布消費者警示，提醒民眾避免成為相關騙局的受害者。（記者劉先進 ╱攝影）

今年報稅截止日4月15日即將到來，州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 本周發布消費者警示，提醒民眾避免成為相關騙局的受害者。他表示，國稅局加州稅務局（FTB）只有在先試圖通過郵件聯繫民眾的情況下，才會打電話給欠稅者。合法的國稅局和州稅務局代理，不會用電話或電匯來威脅監禁或要求付款，消費者不應支付任何款項。而應通過線上查詢政府聯繫資訊直接聯繫該機構。

邦塔鼓勵加州人訪問網站 oag.ca.gov/consumers，查看相關工具、提示和資源，讓報稅更輕鬆、更安全。如果認為自己是稅務相關詐騙的受害者，可錄 oag.ca.gov/report 進行舉報。

邦塔提醒，合法的國稅局和州稅務局代理不會通過電話或電匯來威脅監禁或要求付款。切勿打開自稱來自國稅局和州稅務局的電子郵件或短信。國稅局和州稅務局不使用電子郵件、短信或社交媒體索取個人或財務資訊，或發送有關審計或退款的通知。回復電郵、打開附件或點擊鏈接，可能會使騙子收集個人資訊或使電腦感染病毒或其他惡意軟體。為了提高安全性，建議民眾在國稅局的電子申報帳戶申請一個身份保護密碼（IP PIN）。國稅局每年都會提供一個新的身份保護密碼碼。

邦塔建議加州民眾儘早報稅，若早點報稅並拿到退稅款，就不容易被騙子騙走。通過首次試點計畫，符合資格的加州納稅人可以直接向國稅局免費提交 2023年聯邦稅表。市民可點擊網頁https://www.irs.gov/about-irs/strategic-plan/irs-direct-file-pilot，查看是否符合該計畫的條件。

州稅務局的CalFile計畫允許符合條件的個人直接免費快速電子報稅。

國稅局志願者所得稅援助計畫為年收入在6萬4000元或以下的人、殘疾人和不太懂英語的人提供免費稅務幫助。老年人稅務諮詢計畫為所有納稅人，尤其是 60 歲以上的納稅人提供免費稅務幫助，專門解決養老金和退休相關問題。

國稅局 報稅 加州

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