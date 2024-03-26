灣區16選區聯邦眾議員 最貴初選

羅達倫（左）、史密提恩（右上）和李卡多（右下）參選的第16選區聯邦眾議員選舉，是灣區3月初選成本最昂貴的選舉。（本報檔案照）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，加州 3月初選多項選舉的計票工作仍在進行中，但候選人和獨立團體為每位選民花費多少金錢，已愈來愈清楚。

今年的加州聯邦參議員選舉戰況激烈，數據顯示，四位得票領先的候選人和政治行動委員會（political action committee，簡稱PAC）的競選總支出接近9000萬元，意味著在初選中選民投出的720萬張選票每張選票成本為12元。

信使報指出，這場選舉的候選人共花了6900萬元競選，以得票最高的民主黨聯邦眾議員 謝安達（Adam Schiff）花費4000萬元為最多，其每張選票的成本為17元；得票排名第三的聯邦眾議員波特（Katie Porter）競選支出排第二，但每張選票成本卻是最高，約21元；晉級的共和黨候選人加維（Steve Garvey）顯然是最省錢的贏家，他透過電視廣告強調自己是川普支持者，將自已送進11月決選，其每張選票的成本不到1元。

包括超級政治行動委員會（Super PAC）在內的獨立團體在這場選舉中花費了約2100萬元，其中一半用來攻擊波特。

灣區 這次最昂貴、也是得票差距最小的選舉，是第16選區加州聯邦眾議員選舉，加州華裔眾議員羅達倫（Evan Low）和聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）兩人的得票數僅相差數票。

這場有11名候選人的選舉，在今年1月1日到2月14日的六周內共花了570萬元，其中以得票目前排名第五的候選人狄克森（Peter Dixon）的每張選票成本最高，為129元，得票最高的前聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）的每張選票成本將近26元，羅達倫約34元，史密提恩約31元。

然而，上述的每張選票成本並不包括獨立團體的支出。截至選舉日當天，獨立團體總共為這場選舉花費了280萬元。因此，這場選舉的總花費為850萬元，平均每張選票成本為47元，為灣區此次初選最昂貴的選舉。