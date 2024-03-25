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加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

加州20年來首次 山獅現蹤咬死人

編譯組╱綜合報導
加州發生20年來首宗山獅致命攻擊事件，一名21歲男子喪生。示意圖，非文中所述山獅。(Pexels)
加州發生20年來首宗山獅致命攻擊事件，一名21歲男子喪生。示意圖，非文中所述山獅。(Pexels)

據艾爾度拉多(El Dorado)縣警長辦公室稱，一頭山獅（Mountain Lion，又稱美洲獅）23日（周六）殺死了一名21歲男子，並咬傷了他18歲的兄弟。據魚類和野生動物部稱，加州上一次報告的美洲獅致命襲擊事件是在2004年。

襲擊發生時，這對兄弟正在埃爾多拉多縣的喬治城（Georgetown）的偏遠地區尋找棚鹿角。 這名18歲的男子於下午1時13分撥打了911。縣警表示，這名男子稱他和他的兄弟遭到襲擊，他的臉部受了外傷。他說在襲擊期間與哥哥失散了。

大約20分鐘後，當局和護理人員到達現場。他們開始治療這名18歲的男子並尋找另一名21歲的男子。

大約10分鐘後，警長辦公室的代表在地上發現了他的哥哥，並有一頭山獅蹲在他旁邊。據治安官辦公室稱，警員開槍嚇跑了山獅。但當他們找到這名男子時，他已經死了。

這隻山獅後來被加州魚類和野生動物部門的狩獵管理員和捕獵者以及艾爾度拉多縣獵人發現並殺死。據縣警局稱，山獅的屍體已被收集起來進行檢查。

加州野生動物聯合會區域官員普拉特（Beth Pratt）沒有透露有關這次具體襲擊的更多細節，但表示，大多數時候，人類與野生動物發生衝突都與動物保護幼崽或食物來源有關。

普拉特研究並撰寫了有關山獅的文章。她說，這些動物並不將人類視為獵物，並會盡力避免遭遇。「美洲獅真的不想和我們有任何關係。」

普拉特說，如果你在荒野中看到美洲獅，那就表示牠沒有要獵殺你，因為這些動物是隱形掠食者。不過，如果你真的遇到了這種情況，建議你表現得大一點，然後大喊大叫。

據林業局稱，加州大約一半的地區是山獅棲息地，「所以很可能你生活在山獅中間，而牠們每天都生活在我們中間，全州各地都沒有發生任何事故，」普拉特說。 「大多數時候，當一個人和一頭美洲獅靠得很近時，這個人甚至不會知道這一點。」

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