華裔生成績非全部優異 教育議題 家長憂心

徐安(右三)和她的學生們，她說，從這裡出去的學生都應該是好人，在社會上找到應有的位置。（記者李怡╱攝影）

舊金山 聯合學區的教育問題，廣受華裔 社區的關注和熱議。尤其從三月初投票選舉通過的「讓代數課重回八年級」議題，到校監宣布預計關閉舊金山多所公立學校 ，再到華裔家長們擔心知名公立高中洛威爾再次改變擇優錄取招生制度等現象，讓舊金山的公立教育現狀繼兩年前罷免教委事件後，再次備受關注。

記者專訪舊金山前華裔教育委員、現任徐大宏美中雙文化學校（Bertrand D Hsu American & Chinese Bicultural Academy）校長徐安（Ann Hsu）談論舊金山教育問題。她表示︰「舊金山公立學校的華裔學生成績，並非如大眾刻板印象。並非所有華裔學生都很優異、華裔都很會讀書。」

徐安講述如何幫助學生們，哪裡落後就從哪裡補上。（記者李怡╱攝影）

她說，華裔學生整體平均成績的確比較漂亮，社會上的確有不少聲音，認為對於華裔相較於其他社區學生的成績，華裔社區不需要投入那麼大量的資源支持。但如果細看華裔學生個體，實則參差不齊，優等和劣等成績懸殊，且多數華裔家長因自己的移民身分和學識程度限制，導致求助無門。

徐安表示，去年底她免費為舊金山公立學校的學生測試，接受測試的近百位華裔學生中，大多數代數與英文的成績平均落後一到兩個年級，甚至還有人落後三個年級，還有六年級的學生，連乘法的口訣都不會。

對於華裔學生成績落後的原因，徐安說，因為疫情三年間，公立學校的網課制度，導致學生們跟不上進度，加上課程愈來愈難，一開始沒跟上進度，後面就跟不上了。

另外則是目前舊金山公立學校規定，不得開除和責罰違紀學生，公立教師們需要留不少精力維護課堂秩序，無暇顧及到每個學生，即使有些華裔家長意識到自己的孩子功課落後，到學校詢問後，老師根本沒力氣處理，會用「相較其他孩子，你孩子的成績是中上」等話語搪塞。遇此情況，許多華裔移民家長多數感到無助。

身為前舊金山聯合學區的教育委員，徐安說，她想身體力行，替華裔家長和孩子們做點事情，能幫到一個算一個。 她說，華裔社區最重視的就是孩子的教育，非常多的華裔家長，為呼籲舊金山八年級恢復代數課程一事就爭取了十年，她感慨十年的時間多少孩子會受到影響。

徐安現任徐大宏美中雙文化學校校長，她說，這是一所是非營利性質雙語私立學校，她辦學的理念就是要幫助孩子們落後在哪裡，就從哪裡補起，並因材施教地依學生進度教學，讓從這裡出去的學生都成為好人，在社會上找到應有的位置，也讓華裔的家長們有一個求助的管道。

徐安表示，期待她的學生們善良、有激情、有責任感並且能夠欣賞和擁抱多種文化。 身有獨立思考能力、終身熱愛學習、樂於接受挑戰和解決問題、有團隊精神並會積極的回饋社會。