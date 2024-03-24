台裔藝術家李明維沙畫 笛洋藝術博物館展出

遊客在台裔美國藝術家李明维完成作品的同時走上沙畫散步。（記者楊逸辰／攝影）

台裔美國藝術家李明維3月23日中午至下午4時，在舊金山 笛洋（De Young）藝術博物館 大廳中心表演沙畫「如沙的格爾尼卡」（Guernica in Sand），吸引了許多觀眾的目光。

「如沙的格爾尼卡」是本次笛洋藝術博物館的特展「李明维：心之所繫」（Lee Mingwei: Rituals of Care）的一部分，靈感源自於西班牙藝術家畢卡索 的巨幅油畫「格爾尼卡」（1937）。他第一次用沙繪製這幅作品是在第二次伊拉克戰爭（2003-2011）正處於如火如荼的時期，戰爭也是當年畢卡索創作「格爾尼卡」的原因，彼時格爾尼卡這座西班牙城市遭遇了内戰的轟炸，場面淒慘不堪。

李明維用沙對這幅作品的再創造也是為觀眾創造一個冥想進入戰爭歷史的平台，將歷史看作成一個創造和破壞總是重複發生的過程。

在這次演出前，李明維已經花了三周的時間用來繪畫這副作品，是日中午的表演內容是他完成這副作品的最後一段。李明維邀請持有免費門票的遊客來到畫作的沙上，在他繪畫的同時，在這幅作品上散步。藝術家和觀眾的行為成為創造和破壞同時發生的過程的一部分。當最後一位參觀者走上沙子後，李明維和三名表演者一同將這幅畫清掃，並使其保持這種狀態，直到2024年3月31日該作品被移走。

李明偉1964年出生於台灣，目前在法國巴黎和美國紐約生活和工作。他創造了「參與式裝置」（participatory installations）這樣的藝術方式，在這種方式中，參觀者們在裝置中和藝術家一起探索和思考信任、親密和自我意識的問題。李明維的作品通常是日常互動的開放式場景，並在展覽過程中隨著參與者的參與和變化而呈現出不同的形式。