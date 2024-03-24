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佛利蒙連登美最幸福城 市長高敘加曝原因

編譯廖宜怡／綜合報導
佛利蒙連續多年被評為美國最幸福城市。（取自Google地圖）
佛利蒙連續多年被評為美國最幸福城市。（取自Google地圖）

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）最近進行的一項調查發現，在受訪的加州成年人當中，有16%的人認為自己「非常幸福」，58%的人「十分幸福」，只有26%的人表示「不太幸福」，而感覺不太幸福的人主要是年輕人和低收入居民。

根據個人理財網站WalletHub的評選，加州在美國最幸福州排行榜中名列第七，同時有三個城市躋身美國最幸福城市前五名，他們是榜首佛利蒙，排名第三的聖荷西，以及排名第五的爾灣。而且，佛利蒙已連續五年蟬聯美國最幸福城市冠軍。WalletHub的評選標準包括三大領域：身心健康、工作環境和社區環境，共數十項評選條件。

現在，幸福這個話題引起了加州民意代表的高度關注。

加州史上任職眾議會議長時間最長的眾議員蘭登（Anthony Rendon），最近成立了一個前所未有的小組「幸福與公共政策結果特別委員會」（Select Committee on Happiness and Public Policy Outcomes）來研究「幸福」這個議題，

這個特別委員會本月初舉行了首次公聽會，佛利蒙華裔市長高敘加（Lily Mei）是這場長達三小時會議的演講人之一，她在演說中讚揚了佛利蒙充滿活力的文化特質、毗鄰矽谷帶來的經濟機會以及其包容性。

高敘加不諱言佛利蒙有交通、遊民和住房等問題，但她強調，佛利蒙強烈的社區意識是推動這座城市獲得成功的力量。她說：「我們的居民體現了團結、合作、包容的精神，無論是透過社區活動、志工活動，還是鄰里協會，我們的居民都緊密相連、相互扶持。」

佛利蒙目前人口約21萬8000人，是灣區人口第四多的城市，僅次於聖荷西、舊金山和屋崙。人口普查數據顯示，佛利蒙的人口多元化，近62%的居民為亞裔，21%為白人，12%為西語裔，3%是非裔。此外，佛利蒙還擁有全美國阿富汗裔人口最集中的社區。

住在佛利蒙30年的高敘加告訴特別委員會：「當一座城市有如此多不同的文化和語言時，這種強大的社會結構會創造出一種幸福感，有助提高整體幸福程度。」

在經濟上，佛利蒙提供了眾多的機會，自本世紀開始，已約有750家高科技公司在此落戶，包括特斯拉的旗艦工廠。

高敘加說：「在就業方面，我們擁有許多大型企業和初創公司，他們提供了大量的工作機會，並培育出一個具有創意和創新的文化。」

在聯合國上周公布的「世界幸福報告」（World Happiness Report）中，美國首次未能躋身全球最幸福的前20個國家行列，跌至第23名。

與會嘉賓表示，幸福的重要性不只在於個人福祉，更與更長的壽命、更好的健康、更成功的職業、更高的公民參與度有關。

蘭登說：「如果我們讓每個人都有衣服穿、每個人都有地方住、每個人都有工作，但他們卻很痛苦，那我們就太失敗了。」

科技公司在佛利蒙提供了大量的工作機會。（美聯社）
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