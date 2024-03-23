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刺傷老婦兇嫌緩刑 亞裔金山法院門口集會抗議 一度爆衝突

記者楊逸辰／舊金山報導
舉牌抗議的集會人士。（記者楊逸辰/攝影）
舉牌抗議的集會人士。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山97歲老太太3年前被歹徒以刀襲擊受傷，法官卻以歹徒有腦創傷、精神疾病等理由僅給五年緩刑輕判，引發亞裔社區的不滿。反對法官判決的人群22日上午集合在舊金山法院大門口，另一群支持法官的人也到場，兩方互相爭執，甚至讓警察一度被迫介入爭端。

整起抗議事件源自於2021年夏季的一場襲擊事件。當時94歲、如今97歲的越南華裔老婆婆安彭(Anh “Peng” Taylor)在下諾布崗區(Lower Nob Hill)街上行走，突然遭到考伊奇(Daniel Cauich)多次以刀刺傷，且整起事件過程被錄相機拍到。這件凶殘血腥的犯罪引發公憤，嫌犯隨即遭警方逮捕，並認罪。

地方檢察官謝安宜在集會現場發言。（記者楊逸辰/攝影）
地方檢察官謝安宜在集會現場發言。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山地方檢察官謝安宜 (Brooke Jenkins)向考伊奇提出12年州監獄服刑的要求，但舊金山法官澤寧(Kay Tsenin)則給了他法庭公開抗辯的機會。最後因為考慮到被告有腦創傷和精神疾病，澤寧給他五年緩刑的輕判。

何元麗（Lily Ho，音譯）在集會上發言。（記者楊逸辰/攝影）
何元麗（Lily Ho，音譯）在集會上發言。（記者楊逸辰/攝影）

此舉引發舊金山亞裔社區的公憤。以何元麗（Lily Ho）爲代表的亞裔權益運動家們，組織了集會抗議活動。他們認為，這是一起非常明確的仇恨亞裔犯罪，這樣的輕判，對他們來說無法顯現公道。

何元麗在集會上發言表示，她讀過了案件的事實細節，考伊奇並不符合精神問題人士的標準，至少在犯案的過程中，他是清醒的。她還指出，考伊奇在犯罪當下，仍處於另一起案件的緩刑狀態，「這個男人刺傷了安彭好多次，然後就隨意地走開了」。

何元麗說：「他還把刺她的刀拿走，並扔進了卡車後面，然後還割斷了他的電子脚鐐。」

她隨後表達了對法官澤寧的不滿，「我們沒有人認為他的裁決是對的。」她説，這次選舉沒有產生新法官感到可惜。

麥德誠在集會上表達對謝安宜的支持。（記者楊逸辰/攝影）
麥德誠在集會上表達對謝安宜的支持。（記者楊逸辰/攝影）

謝安宜和市議員麥德誠隨後在現場發言。謝安宜說：「如果攻擊他們（亞裔群體）的人不用負責任，那麼這樣的情況還會繼續！」麥德誠則表示了對謝安宜的支持，並補充說明，精神問題人士的保障和公共安全這兩者之間並非一定要二選一，兩件事情同時實現是可行的。

在謝安宜發言的同時，左邊階梯上擁護法官決定的人們大聲喊出了他們反對的意見，「請說出真相！布魯克（謝安宜英文名字音譯）！」他們的聲音令謝安宜的發言被掩蓋，也激起了亞裔團體的駁斥，雙方頓時爆發語言上衝突。

左側階梯上支持法官決定的人群和集會抗議人群爭吵。（記者楊逸辰/攝影）
左側階梯上支持法官決定的人群和集會抗議人群爭吵。（記者楊逸辰/攝影）

眼看兩邊的成員已接近可能發生肢體衝突的地步，現場的警察立即介入了這場抗議活動，並勒令雙方互相保持距離。

律師齊佛斯密特（Marc Zilversmit）是支持法官判決的一員。他說，考伊奇確實有精神問題，並且應該得到幫助。「他在等候庭審時已被拘留三年，他真的病了，而且也是一名受害者。法官根據證據做出了判決，」他説，「我們不想怪罪法官，謝安宜只會把手指向別人，我認為法官已做了他能做的最好的決定了。」

考伊奇擬議緩刑條款的聽證會，將在不久後舉行，法院方面還沒有給出正式日期。

這次的抗議事件分為兩派人馬，人數眾多的一邊是由亞裔權益保障組織的力量，他們是這次抗議的主要團體，占據了大樓前中間和右側的大部分階梯；左側階梯則是支持法官判決、反對亞裔聲明的人群，人數雖然較少，但氣勢並不弱。

亞裔 舊金山 越南

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