灣區人口外流放緩 舊金山去年正成長

矽谷智庫「聯合投資」總裁漢考克表示，樂見國際移民搬到灣區的情況，正恢復到2016年之前的水平。(取材自「聯合投資」官網)

美國人口普查局發布2023年7月1日最新人口統計顯示，灣區 人口又再一年下降。不過，此次人口減少是自新冠疫情標誌大規模人口外流以來，最小的一次；此外，目前人口外移情況正在放緩，並顯示反轉跡象。

在灣區核心郡縣中，舊金山 是唯一一個在疫情初期出現人口大幅下降後、重新於2023年實現人口增長的縣。

矽谷 智庫「聯合投資」(Joint Venture Silicon Valley)總裁漢考克(Russell Hancock)針對為何最近人口外流情況出現逆轉、尤其在舊金山，有其理論。

漢考克指出，大家似乎正在扭轉在家工作的現象。與其他人相同，漢考克也認為，ChatGPT等人工智慧技術熱潮，對舊金山與矽谷有著巨大吸引力，「若你對大數據、機器學習、大規模計算處理、未來主義事務有興趣，這就是你想要的地方。」

在灣區其他地方，各縣居民仍在逐年減少，使得這些郡縣在全國成為少數縣。根據人口普查局對所有縣的分析，2022-2023年美國約有60%縣人口增加、高於2021-2022年人口增長縣52%。

2023年全美郡縣層級人口平均成長率為0.29%、2022年時只有0.17%。雖然灣區各縣可能落後成長曲線，但正朝著同一方向前進。2023年，灣區各縣居民流失量都比前一年減少。

從2020年7月1日到2021年7月1日，灣區有5個縣人口減少2.6%、隔年減少0.7%，最近一年只減少0.16%。

去年，灣區五縣包括阿拉米達縣、康曲柯士達縣、舊金山縣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣，自2022年以來共流失超過1萬名居民。

2022-2023年期間，灣區流失超過8萬名居民到加州與美國其他地區。然而，於此同時，灣區也增加了5萬名國際移民為新遷入居民。漢考克認為，矽谷的故事，就是來自海外真正有能力、有才幹的人才故事。因此，很欣喜看到國際移民搬到灣區的情況，正恢復到2016年之前的水平。