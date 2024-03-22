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AI教母李飛飛 憂高昂成本損人工智慧獨立科研

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
「AI教母」李飛飛擔憂：高昂成本損害人工智慧獨立科研。（取自史丹福工學院網站）
「AI教母」李飛飛擔憂：高昂成本損害人工智慧獨立科研。（取自史丹福工學院網站）

美國國家工程院院士、史丹福大學人工智慧研究所所長李飛飛被譽為「AI教母」。據「華盛頓郵報」報導，日前她在拜登總統訪問舊金山期間，表達了對高昂成本影響AI學術研究的擔憂。

李飛飛請求拜登，將對國家算力和數據貯備資助作為一項「高回報投資」的一部分，使得頂尖AI學者可以跟上大型科技公司的步伐。

此外，李飛飛上周四還受到現任16區國會議員艾許(Anna Eshoo)的邀請，以訪客身分參加了拜登總統的國情咨文演說，並提議通過法案資助人工智慧研究。

李飛飛的訴求正在得到愈來愈多學者、政策制定者的支持。他們認為，研究AI模型的天價費用正在將研究者驅趕出這一領域，讓對於這一新興科技的獨立研究受損。

相比Meta、Google和Microsoft這樣的巨無霸公司在AI領域動輒幾十億的投入，即使是美國最富有的大學也難與之比肩。Meta正計畫購入35萬隻AI模型海量運算所需的特殊電腦芯片(GPU)。而史丹福「自然語言處理小組」通共才有68個GPU。

為了獲得研究AI系統所必須的昂貴算力和數據，學者經常於科技業者合作。與此同時，科技企業令人乍舌的高薪正在吸走學界在這一領域最好的人才。

科技企業目前在AI領域的突破佔有統治地位。2022年，科技業創造了32個重要機器學習模型，而學界只產生了3個；2014年的時候，情況正好相反。

學者們表示，這種不平衡的狀況正在悄悄改變這一領域。AI學者們不得不讓自己的研究變得更有商業價值。

艾許議員提出的「人工智慧創新法案(Create AI Act)」在國會參眾兩院都獲得了兩黨一致支持。她自己年底退休前能通過這一法案。這一法案將「從本質上將AI民主化。」但學者仍懷疑，法案的通過速度能否趕上事態的發展。

AI 拜登 人工智慧

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