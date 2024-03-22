43歲女涉攻擊71歲華裔婆婆 或涉另一命案

一名43歲女子3月初涉嫌在舊金山的灣景區(Bayview)攻擊一名說粵語的71歲婆婆，把受害人打得不省人事。嫌犯在21日(周四)過堂，聲稱自己無罪。因為本案的牽連，執法單位重啟舊案，重新調查去年的另一宗暴力攻擊華裔 婦女致死案，市長布里德(London Breed)與警察局長史考特(Bill Scott)矢言調查完成後，會公布那個事件的相關錄像。

21日受害人出庭作證，法庭只公布她的名字叫Ruie S.。Ruie S.指出，那天早晨她從自己的家步行前往吉爾曼公園(Gilman Park)途中，突然感到後頸部劇痛，她轉身看到一名中年女子抓住她的領子，讓她難以脫身，嫌犯抓住她去撞樹，又朝她的臉上打了三拳，這時她被打昏了。

檢察官辦公室的人員在法庭上問Ruie S.：「妳看清那人了嗎？她是否在這裡？」Ruie S.指著被告席回答說：「就是坐在中間穿橘紅色囚服的那人。」嫌犯是43歲的霍普肯斯(Thea Hopkins)，她被控一項虐待老人罪名、一項「以可能造成身體重大傷害的力量攻擊」罪名。

霍普肯斯是靠公共辯護律師為她辯護。犯罪嫌疑人如果請不起律師，政府有義務用公共辯護律師幫嫌犯打官司。摩根(Erin Morgan)是公共辯護律師之一，她在庭上指出，還在設法釐清案發時嫌犯的精神狀態，那樁案件有可能部分是溝通困難出現的。因為霍普肯斯只會說英文，而Ruie S.只會說粵語。

霍普肯斯最後聲稱無罪，但有人在社群媒體 上指控她涉及另一樁攻擊亞裔 婦女的事件。去年7月在灣景區，63歲華裔移民吳艷芳(Yanfang Wu，音譯)被人推倒在水泥人行道上，她被送醫急救，但兩天之後因傷重死於醫院，警方當時的報告說是意外事件，根本沒有設法去找是誰推她的。警方現在已重啟那個案件的調查。