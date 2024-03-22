勇士庫明加扣籃盛宴 教頭讚如電光火石

庫明加的快攻扣籃，賞心悅目。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士 20日晚以137比116狂勝孟菲斯灰熊。年輕球員庫明加(Jonathan Kuminga)得到26分5籃板4助攻2抄截，多次上演飛奔籃筐暴扣，被媒體譽為扣籃盛宴。賽後教頭柯爾稱讚說，這是庫明加在攻防兩端打得最好的一場比賽，「他在地板上衝刺，電光火石(electric)。」

勇士目前排名西區第十，舉例第九的洛杉磯湖人 只有0.5個勝場差。將在22日對陣印第安納遛馬。

20日的比賽，勇士一度打出22比0的衝擊波，徹底將灰熊打懵，奠定比賽局勢。庫明加一度抄截對手傳球，一路狂奔到對手籃筐，完成驚天劈扣，技驚四座，讓全場觀眾歎為觀止。柯爾說，庫明加依靠輕鬆上籃，給了球隊不同的比賽維度和方式，「這是他今晚打出的力量。這也許是他在攻防兩端打得最好的一場比賽。他的防守強度很高，對球施壓，干擾傳球路線。當他在在地板上衝刺時，是如此之快，如電光石火。他真的學會了在關鍵時刻更多地利用這一點，他今晚的表現極其出色。」

柯爾說，庫明加在幾次進攻中摻雜了很多接球後立即晃動身體進攻的動作，「因為他意識到我們佔據了優勢。在我看來，比賽現在對他來說更有意義了，速度就像慢了一些。」