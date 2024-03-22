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舊金山漁人碼頭摩天輪 加倍吸引遊客

記者李怡／舊金山報導
舊金山漁人碼頭摩天輪，加倍吸引遊客回歸。（記者李怡／攝影）
舊金山漁人碼頭摩天輪，加倍吸引遊客回歸。（記者李怡／攝影）

據記者了解，位於舊金山知名景點漁人碼頭上，高聳的巨大摩天輪的許可證將於4月底到期。現在市長布里德(London Breed)正在推動其再旋轉18個月，以促進舊金山市中心旅遊業的恢復。

這座150呎高的摩天輪，早前安置在舊金山金門公園內。因去年11月亞太經濟合作組織(APEC)峰會而搬到漁人碼頭。搭乘摩天輪的乘客可欣賞舊金山和海灣的壯麗景色，包括惡魔島和金門大橋。據估計，摩天輪每年可吸引約 1300萬人前來，為市區旅遊業的復甦增添了活力。

布里德表示，將這個遊樂園景點保留在海濱將有助於吸引遊客前來。據市政府官員稱，自從摩天輪在漁人碼頭安裝以來，已有超過9萬名遊客乘坐。這一數字比2022年摩天輪在金門公園內時的同期人數增加了一倍。

摩天輪發言人楊格(Eric Young)表示，從去年11月到今年2月，摩天輪運營商SkyStar賺走了158萬元。

早前市議會主席佩斯金(Aaron Peskin)和市議會預算主席陳詩敏(Connie Chan)曾批評摩天輪營運商與市府收入分享模式。 

舊金山市政從每張18元的摩天輪門票中只賺取約1元。 「這是一項錯誤的財務協議，」佩斯金談到先前的協議時說。續簽的18個月協議對於臨時租賃來說足夠了，但如果長期留在碼頭，市政府可能需要更好的準備出租預算。

舊金山港口工作人員表示，為了確保摩天輪的不間斷服務，新租約應在不進行競爭性招標的情況下繼續進行。新租約包括在11月的月租金基礎上增加約250元，最終摩天輪的月租約金額約為1萬5000元。

新租約還允許摩天輪運營商在18個月內隨時提高門票價格，但需要港口工作人員批准。

Skystar摩天輪高150呎，設有36個吊艙，每艙最多可容納6人。乘坐一次的門票為18元，老年人(65歲以上)及12歲及以下兒童12元，2歲以下免費乘車。Skystar承諾每月向社區組織提供500張免費門票。有關乘坐信息，請訪問：skystarwheel.com。

舊金山 預算 租金

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