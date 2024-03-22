金山縣警第二屆女性領袖峰會 鼓勵女性從警

目前舊金山縣警720名宣誓警員中，擁有96名女性警員，占宣誓就職警員人數的13.3%，全國平均女性執法人員比例為12%。（舊金山縣警提供）

舊金山 縣警辦公室（SFSO）21日舉辦第二屆年度女性領袖峰會，以鼓勵更多女性參與公共服務事業，成為執法力量。3月同時也是舊金山女性歷史月，灣區 超過20名來自執法部門、政府和軍隊的女性領袖分享經驗。

舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）說：「全美執法部門在招聘環節一直存在性別差異。」儘管存在這些挑戰，但舊金山縣警部門中有許多女性擔當關鍵的領導職務，在性別代表性的表現優於全國平均水平。宮本認為，女性領導力峰會能夠有助於改變這一趨勢，鼓勵更多女性考慮從事公共安全服務。

當天會議並不對外開放。目前舊金山縣警720名宣誓警員中，擁有96名女性警員，占宣誓就職警員人數的13.3%，全國平均女性執法人員比例為12%。該執法機構承諾，在六年內將這一比例提高一倍以上，達到30%的目標。

舊金山縣警目前仍空缺有200個職位。

副縣警長卡特（Tanzanika Carter）表示，最近的研究表明，女性警員給執法工作帶來積極的影響。這包括更少使用武力或致命武力、更少被投訴、為犯罪受害者提供更好的服務，尤其實在性侵案件中。

「重要的是，縣警局中應該有更多的女性面孔，從而女性受害者能夠安全地講出自己的經歷。」卡特說。

參與峰會的還有舊金山市長布里德（London Breed）、聖馬刁縣警局局長柯普斯（Christina Corpus）、羅勒爾特公園市長Rohnert Park、陸軍預備役少將史密斯（Tracy Smith）、舊金山警局長史考特（Bill Scott）等。