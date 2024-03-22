專家: 美國綠卡積壓問題嚴重 限額是主因

綠卡積壓問題由來已久。（翻攝自EMS)

少數族裔媒體服務（EMS）日前邀請美國移民 政策方面的專家，討論美國目前綠卡 積壓問題形成的原因、經濟上可行的解決方案，以及現有系統背後的代價。

2024年，目前的3500萬份綠卡申請中的大約110萬人將獲得綠卡，佔比已經提交申請的3%。加圖研究院移民研究副主任畢爾（David Bier)表示，低通過率主要來自綠卡限額，而不是申請綠卡本身繁複的程序。而且直到1922年（綠卡積壓問題開始的第一年），大約「98%申請當時相當於綠卡的永居權的申請人都獲得了批准。」

到了20年代中期，由於「移民法案（Immigration Act of 1924)」的出爐，綠卡批准率降到了大約50%，「根據出生地，尤其是針對東歐和亞洲國家，設定了極低的數量限額。」30年代初，美國採納了一種後來逐漸廢止規定，幾乎禁止了申請。二戰期間和之後的通過率也一直在20%以下。

雖然綠卡申請數量從1996年的1000萬到現在的3500萬幾乎翻了3倍，1990年的「移民法案」開始設定的現代綠卡限額卻增長緩慢。1922年的限額是35萬7000張，而2024年是剛過57萬5000張。畢爾說：「這個數字是總統和國會商議後直接決定的。」

於此同時，美國人口增長又創新低，2021年的增長率只有0.1%。且近10年來大都只有0.25%左右。

「兩黨政策中心」分析員馬爾德（Jack Malde)表示，清除綠卡積壓，歡迎更多合法移民的到來，對經濟發展很有意義。

大約89%的工作綠卡申請人目前都持有工作受限的臨時簽證 。馬爾德表示：應該「清楚勞動力市場的限制，允許這些人在他們在高技術工作的事業道路上前進。」

而另一方面，大多數家庭綠卡的申請人目前都在境外。馬爾德認為：「獲得綠卡可以讓他們通過繳稅和加入勞動力大軍，來為我們的經濟做貢獻。尤其目前幾乎所有行業都在經歷新員工的短缺，還有要依賴聯邦福利上了年紀的員工越來越多。」

「兩黨政策中心」的報告顯示，截至2023年3月，基於雇用的成年綠卡申請積壓量達到140萬份（全年齡段是180萬），基於家庭的成年綠卡積壓量達到400萬份（全年齡段是580萬）。

如果不考慮未來的積壓，清除目前基於雇用和家庭的綠卡積壓可以在今後10年為GDP注入大概3萬9000億元。最低是2萬8000億，最高可以到4萬9000億。

以25歲高中輟學的移民為例，在沒有孩子的情況下為每一個移民可以為財政增加21萬6千元的收益；有孩子的話是5萬7千。相比之下，美國出生的25歲高中輟學生會讓財政損失3萬2千元；如果有孩子的話，要損失17萬7千元。

Cyrus D. Mehta & Partners律所創所和管理合夥人、移民律師梅塔（Cyrus Metha)表示，「合法工作移民及其子女總是生活在要失去身分的無盡地獄中。」他表示，由雇主贊助的H1這樣的臨時簽證「讓他們陷入綠卡積壓的泥潭，只能作為非移民綁定雇主，不斷延期。在這一過程中受損失的是美國。」