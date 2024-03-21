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增強安保 屋崙赫根伯格走廊犯罪減少

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市長盛桃表示，自去年年中以來，透過增加巡邏、安全大使和保安等措施，大幅減少此前治安惡化的赫根伯格走廊的犯罪。（記者劉先進／攝影）
屋崙市長盛桃表示，自去年年中以來，透過增加巡邏、安全大使和保安等措施，大幅減少此前治安惡化的赫根伯格走廊的犯罪。（記者劉先進／攝影）

屋崙市長盛桃、阿拉米達縣縣警和加州公路巡警聯合表示，自去年年中以來，透過增加巡邏、安全大使和保安等措施，大幅減少此前治安惡化的赫根伯格走廊（Hegenberger Corridor）地區的犯罪。去年10月到今年2月五個月間的罪案，比2023年5月到9月大幅減少。汽車盜竊案減少63%，盜竊案減少49%，搶劫案減少7%。

赫根伯格走廊此前罪案頻發，機場附近的In-N-Out漢堡店因為不安全決定關閉。運營50多年的連鎖餐廳Denny's也決定停業。

去年7月 華人留學生在機場附近的Chevron加油站被搶劫。在聖地牙哥讀博士的中國留學生讀者Macao，7月4日獨立日期間到灣區旅遊，在屋崙機場Chevron旁的餐廳吃飯。離開一分多鐘就車子被砸，兩個行李箱、三個背包被偷。丟失筆記本電腦、手機和護照，損失3000多元。

罪案飆升，治安不靖，屋崙市長和警局頗受批評，採取多種措施加強安全。屋崙增加赫根伯格走廊第98大道每周七天的巡邏，並部署警員徒步巡邏和建立信任人員。

市府表示，安排安全大使，增強遊民外聯和商家參與服務。社區大使有12人，另有一名調度大使和兩位來自非裔文化區的社區外聯大使。他們在社區行走，為赫根伯格走廊和國際大道（從第80大道到第90大道）提供安全和社區資源、遊民外聯和小企業技術援助。安全大使團隊還與社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO）和311等城市服務機構保持聯繫。

屋崙目前投入200萬，為赫根伯格等三個商業走廊提供私人非武裝保安、街區安全大使和攝像頭。在Edgewater購物中心以及第98大道上的Chevron加油站和星巴克地區，聘用一支專門的安保團隊提供全天候的安保服務。並在區域內安裝更多攝像機，包括三個天眼攝像機，以監控區域內外的活動。屋崙還與加州公路巡警合作開展交通執法和安全行動。阿拉米達縣警也與屋崙港續簽安保合同，為機場提供安保服務。

盛桃說，市府、港口、公路巡警和縣警的公共安全合作夥伴之間的協作努力正在取得成果，是良好政府工作的典範。赫根伯格商業走廊安全大使計畫加強社區聯繫，改善了與城市服務的協調，並直接增強集體努力，以促進這一城市重要門戶沿線更安全、更溫馨的體驗。

屋崙市長盛桃表示，自去年年中以來，透過增加巡邏、安全大使和保安等措施，大幅減少此...
屋崙市長盛桃表示，自去年年中以來，透過增加巡邏、安全大使和保安等措施，大幅減少此前治安惡化的赫根伯格走廊的犯罪。（記者劉先進／攝影）

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