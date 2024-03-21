女力將主導聖縣議會 11月大選後估首次出現女男性議員比例4比1

預計到11月大選之後，聖縣議會將第一次出現女性和男性比例四比一的狀況。（本報檔案照）

2024初選結果日益明朗之後，聖他克拉拉縣似乎要重拾其「世界女性主義之都」的稱號。等到11月大選之後，聖縣議會將第一次出現女性對男性比例四比一的狀況。輿論普遍認為，女性占絕對多數的議會，會更優先家庭相關議題。

聖縣計票結果顯示，在現任議員查維茲（Cindy Chavez)任期將滿的聖縣第2選區，初選出線的楊貝蒂（Betty Duong, 越南 裔）和阮麥蒂（Madison Nguyen,越南裔）都是女性。接任現任聖縣第5選區議員史密提恩選舉中出線的安倍 -古賀（Margret Abe-Koga)和李柏（Sally Lieber)也都是女性。

聖縣議會現任主席艾倫伯格（Susan Ellenberg)說：「當女性在政府部門佔絕對優勢的時候，政策會更多聚焦家庭和兒童和福祉，這當然會讓整個社會變得更加健康。」

聖他克拉拉縣上一次出現女性議員多於男性的情況還是1980年。當時縣議會議員的女性和男性比例為三比二。彼時正是「水門事件」餘波未定、婦女運動風起雲湧之際。出於對男性政治的不滿，婦女在聖他克拉拉縣和聖荷西 市史無前例地擔當了領導者的角色。

但之後的幾十年間，男性議員又逐漸居於多數，有時候達到四比一的比例。2013年，整個聖他克拉拉縣議會沒有一位女性議員。這一狀況一直持續到前縣議員白川（George Shirakawa）因做偽證和濫用公共基金而獲罪。女性查維茲通過特別選舉接任了白川的縣議員席位。

近年來，現任縣議員艾倫伯格和阿里納（Sylvia Arenas)還有查維茲，一起對她們的兩位男性同事李洲曉（Otto Lee)和史密提恩，形成了三比二的性別小幅多數。