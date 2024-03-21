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初選開出95%選票 1號提案最終勝負差距 可能不到0.5%

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
州長紐森力推1號提案最終差距可能不到0.5%。（記者劉先進／攝影）
州長紐森力推1號提案最終差距可能不到0.5%。（記者劉先進／攝影）

初選投票結束已經兩周，但加州1號提案選情目前仍不明朗。截至19日，「同意通過」的選票只領先「不同意」選票0.28%。據悉目前已經有95%的選票開出，這意味著1號提案最後的勝負差距可能不到0.5%。

出現在2024年初選選票上的1號提案由州長紐森（Gavin Newsom)提出，是為了解決加州遊民和心理健康危機提出的提案。如果該提案獲得通過，將授權發行一筆64億元的債券，以建立新設施並提供1萬個新增的治療床位。

法案在州立法機構獲得民主黨一致支持，但共和黨內部對此卻有分歧。據悉，提案支持者獲得了大約1470萬元的捐款，而反對方只獲得了大約1000元。州長紐森的「選票措施委員會」是1號提案支持活動的主要資金來源，提供了共計1360萬元。其他主要捐贈包括「蘭切利亞印地安人組織（Federated Indians of Graton Rancheria)」的150萬，「薩特健康中心（Sutter Health)」的115萬，以及「加州醫院爭議委員會」的100萬。

1號提案反對者在3月12日發表聲明要求重新計票。紐森州長也同時提出這一要求。

紐森的聯邦政治行動委員會（PAC)民主競選會（Campaign for Democracy)發送了一封電子郵件來尋找義工幫助重新計票。電郵寫道：「票數如此接近，你作為義工的貢獻，可能會決定人們是否能不再流落街頭，而是獲得需要的治療。」

加州並沒有全州範圍內的選票自動重計機制。選民可以要求在某縣或數縣境內重新計票，但必須要自掏腰包支付重計費用。如果「同意」和「不同意」的票數差距等於低於1000票或是全部選票的0.00015%，州長可以在選舉日第31天之後的5天內要求全州範圍內重新計票。

州法規定，州務卿須在選舉後38天之內確認選舉結果。1號提案的選舉結果將在4月12日確認。

加州歷史上最難分勝負的提案是1908年的「增加州府官員工資修正案。」該案最終僅以2票優勢通過。法案內容是增加包括州長在內的州府官員薪酬。

加州歷史上投票結果差異低於0.5%的的法案共有16個，其中9個被否決，6個獲得通過。其中10個法案是在1950年之前的選舉中出現的。在最近25年中，只有2012年的第29號法案出現過這種狀況。29號法案內容是徵收煙草稅來資助癌症研究，最後以0.47%的得票差被否決。

加州 紐森 投票

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