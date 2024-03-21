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金山漁人碼頭摩天輪 有望再延長18個月

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山市長布里德提議，將SkyStar摩天輪停留在漁人碼頭的時間延長18個月。（取自SkyStar官網）
舊金山市長布里德提議，將SkyStar摩天輪停留在漁人碼頭的時間延長18個月。（取自SkyStar官網）

舊金山市長布里德（London Breed）提議，將SkyStar摩天輪停留在漁人碼頭（Fisherman′s Wharf）的時間延長18個月，以便吸引遊客。

SkyStar摩天輪高150呎，設有36個吊艙，每艙最多可搭乘6人。這項遊樂設施於去年11月亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間移至舊金山漁人碼頭的39號碼頭。自那時以來，已經有9萬名遊客搭乘了該摩天輪。

市長辦公室表示，舊金山碼頭公司（Port of San Francisco)與摩天輪的運營商最初簽署了六個月的特殊活動執照，並將於4月30日到期。市長的提議將允許其延長租賃。

「舊金山以美麗的自然風光和城市景觀而聞名，而我們靠近海濱的SkyStar摩天輪正被人們更加重視。」布里德說，「這是一種吸引力，讓市民和遊客同樣樂在其中。城市每天都在迎接更多的遊客，就像是剛剛過去的聖派翠克、農曆新年大遊行一樣，給所有人留下難忘的回憶。」

去年11月移到新址以來，摩天輪運營商已經發放超過1000張門票給弱勢社區群體和非營利組織，包括華協中心、舊金山男孩女孩俱樂部等。若成功延期，摩天輪計畫繼續每月發放500張免費門票。

舊金山 APEC

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