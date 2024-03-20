首位新加坡駐舊金山總領事 拜訪中華總會館

新加坡駐舊金山總領事林文翰拜訪中華總會館，主席團成員及七大會館的領袖迎接。（記者王子涵╱攝影）

新加坡 駐舊金山 總領事林文翰(Craig Lim)19日參觀舊金山華埠 ，成為該國首位拜訪中華總會館的領事。中華總會館主席團成員及七大會館的領袖迎接，並向來賓講述華埠的歷史文化。

林文翰祖籍廣東潮州。他認為，華埠社區與新加坡有很多相似之處。他表示，新加坡70%的人口為華裔，其中又以廣東人為主導，社區中會自然形成如會館的民間組織，代表華人爭取權益，和政府溝通。

「在這樣的環境中長大，讓我對海外華裔社區的發展、歷史和文化都十分感興趣。」林文翰說，「感謝中華總會館的歡迎，我希望在未來學習到更多關於華埠的文化。」

中華總會館總董雷振澤（右）表示，總領事林文翰（左）拜訪舊金山華埠，是了解華人在美國奮鬥歷史的很好的開端。（記者王子涵╱攝影）

中華總會館總董雷振澤表示，總領事林文翰拜訪舊金山華埠，是了解華人在美國奮鬥歷史的很好的開端。她指出，中華總會館建立的初衷，就是為所有海外的華人帶去福祉，盡全力團結社區。他希望，在未來與新加坡駐舊金山總領館建立友好關係。

新加坡駐舊金山總領事林文翰（左二）參觀舊金山華埠，成為該國首位拜訪中華總會館的領事。（記者王子涵╱攝影）

合和總會館主席謝躍池稱讚新加坡是一個美麗的國家，有著豐富的亞裔文化，乾淨的街道，是亞洲重要的中心。他承諾，會幫助新加坡駐舊金山總領館融入社區，與之建立良好關係。