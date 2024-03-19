4口之家3死車禍 僅2月大男嬰存活 肇事者疑78歲華人

現場照片顯示，公交站被完全損毀，肇事車輛是一輛白色奔馳SUV，頭部嚴重變型。（CBS電視新聞截圖）

上周六發生在舊金山 的一場致命車禍有了最新進展，警方在18日公布肇事司機的基本信息，78歲的劉芳瑪麗（Mary Fong Lau，音譯），將以三項駕車過失殺人罪、魯莽駕駛造成人身傷害罪和其他交通違規等被逮捕。事故造成四口之家中的三人死亡，僅有兩個月大的嬰兒存活下來。

警方和醫療人員到達現場後，迅速為傷者進行急救，但一名兒童和一名成年男性因傷勢過重，當場被宣告死亡。另一名女性傷者在次日因搶救無效而死亡。另一名僅兩個月大的男嬰，急救後脫離了生命危險。

警方通報，事故發生在16日中午12時12分。劉芳瑪麗駕車在Ulloa街向西行駛，車輛突然駛向逆向車道，撞向位於Ulloa街夾Lenox街的公交站。現場照片顯示，公交站被完全損毀，肇事車輛是一輛白色奔馳SUV，頭部嚴重變型。

據目擊者表示，警方懷疑肇事司機受到健康狀況的影響，導致車輛失控。警方相信，交通信號標誌並不是導致事故發生的原因。

死者親友透露，男性死者為40歲的Diego，女性母親為38歲的Matilde，事故當天是二人的結婚周年，她們計畫帶孩子前往舊金山動物園 遊玩，卻遭遇不幸。

警局副警長拉薩（David Lazar）表示，案件正在調查中，了解案件過程仍需要時間。「警員需要確定案件發生時，受害者和司機的行為，這將會花費一些時間。」

當地居民巴克（Doris Barker）表示，社區路口都有「停止」標識，司機通常會小心慢速通過。「我只是希望，事故不是因為酒精或藥物引起的。」附近居民Johanna Dimayuga表示，汽車要開多快才能將整個公交站撞成平地。「這是一場悲劇。」

目前尚不能確定肇事司機的族裔，以其姓氏拼音，有可是華裔，而其78歲的高齡也引起不小的議論。在Reddit社區，不少網友呼籲高齡駕駛者或有健康隱患的駕駛者，需要通過基本的駕駛能力和判斷力的測試，才能繼續擁有駕照 。但也有網友指出，65歲以上的高齡駕駛者發生致命車禍的概率低於平均水平。

公共安全倡議人士博恩海默（Luke Bornheimer）呼籲，交通局應該永久性關閉事發路口，禁止所有車輛通行，研究道路改進措施，防止相似的事故和悲劇重演，提高周邊公共交通運營的效率和可靠性。