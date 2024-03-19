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刺94歲亞裔婦兇手只判5年緩刑 華人社區不滿處分寬鬆

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3年前刺傷94歲亞裔婦 兇手只被判5年緩刑 華人社區不滿處分寬鬆

編譯林思牧／綜合報導
圖為當時94歲的亞裔受害者。(本報檔案照)
圖為當時94歲的亞裔受害者。(本報檔案照)

2021年6月轟動全加州的94歲亞裔婆婆當街遭刺案，儘管舊金山地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)要求12年監禁的嚴懲，法官日前只給已承認犯罪的兇犯五年緩刑(probation)的寬鬆處分華人社區聞訊莫不深感憤恨難忍。

2021年夏季，全國各地有許多反亞裔的暴力事件。94歲的越華移民安彭(Anh “Peng” Taylor)一天在下諾布崗區(Lower Nob Hill)街上行走，光天化日之下遭考伊奇(Daniel Cauich)多次以刀刺傷。而且事件過程被錄相機拍到。這件兇殘血腥的犯罪引發公憤，嫌犯隨即遭警方逮捕。

考伊奇因之被控企圖謀殺、虐待長者和傷害的控罪。在另外無關聯的案件中，考伊奇還被控多項盜竊罪。刺殺案原本由進步派的檢察官博徹思(Chesa Boudin)主理。但他在2022年被罷免，改由新當選的謝安宜接掌。

考伊奇的辯護律師杜貝瑞(Lisa DewBerry)指出，考伊奇因為有腦創傷和精神疾病，讓他犯下那件滔天大罪。但他當時並不知道自己的錯誤，當她跟考伊奇敘述他對安彭所做的事，考伊奇悔恨的哭了。

本案15日在舊金山高等法院開庭，離那件血案的發生已近三年。法官澤寧(Kay Tsenin)不顧檢察官辦公室的反對，給了考伊奇緩刑的輕判。不過她當庭警告考伊奇，他必須經過嚴格的「密集監督庭」(Intensive Supervision Court)監看，只要違犯任何假釋條款，就會被送進州監獄去坐牢。

考伊奇被逮捕候審期間，已在牢裡待了大約1000日。杜貝瑞律師表示，她能理解大眾對刀刺年長無辜婦女心中憤恨。但執法單位調查以後，確認考伊奇對受害人沒有仇恨之心。

安彭的家人表示，她受傷後復元得很好，現在97歲的她已住進安老院，日子過得很平靜。

亞裔 舊金山 加州

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