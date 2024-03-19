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拯救灣區公共交通 官員提案徵稅 須州議會批准 再由選民表決

記者王子涵／舊金山報導
威善高18日表示，1031提案將每年徵收7.5億至20億的稅收，撥給灣區九個主要縣市的公交運營商。（記者王子涵╱攝影）
威善高18日表示，1031提案將每年徵收7.5億至20億的稅收，撥給灣區九個主要縣市的公交運營商。（記者王子涵╱攝影）

疫情爆發以來，灣區各市的公共交通客流量銳減，交通運營商財政緊缺。疫情後儘管客流量有所恢復，但仍未回到疫情前正常水平。兩名當地立法官員18日在舊金山市中心Powell地鐵站宣布1031號提案，計畫通過徵稅的方式為灣區各市交通局輸血。

加州參議員威善高（Scott Wiener）表示，若該提案按計畫進入2026年的選票並得到選民的通過，將每年徵收7.5億至20億元的稅收，畫撥給灣區九個主要縣市，以避免公共交通服務被削減，並改善交通路況。

1031提案還呼籲制定一項可行性的計畫，解決27個多年來遭到乘客投訴最多的問題，即部分乘客抱怨公交運營商的官僚作風，阻礙改善公共服務。

「我們需要向前走。」威善高說，「我們需要一個強大的交通運輸系統。」

1031提案需要首先通過州議會的批准，才能由選民表決。稅收的來源可能是消費稅、地產稅或商業稅等。徵收的稅額將由大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission）決定。

灣區的公交客流總體相當於2020年的三分之二。根據大都會交通委員會發言人朗格（Rebecca Long）表示，灣區捷運（BART）的乘客量達到疫情前的45%，而舊金山公車（Muni）則為70%。

共同提出法案的加州參議員愛莎華(Aisha Wahab)表示，愿該倡議推動灣區的交通共享文化。

交通倡議者警告說，若沒有新的資金幫持，公交系統可能會陷入一種「死亡循環」，糟糕的服務質量進一步降低乘客量，導致預算危機持續惡化。委員會估計，交通運營商至少面臨6億元的預算赤字。

舊金山市交通局局長譚沐霖表示，需要的並不只有資金，更需要重建乘客的信任。他表示，過去四年交通局致力於改善准點率、衛生、安全和可靠性。

近年來，加州立法者已經撥款4億元資助灣區交通運營商，以防止財政懸崖，但這筆資金將在2026年耗盡。

「我們成功避免了那次危機，但人們有權利在未來得到更可靠、更安全的服務。」威善高表示，提案還包括改善財務架構，增加零排放車輛、填補路坑和增加自行車道等。

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