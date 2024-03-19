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灣區就業市場回溫 近5月增逾4.5萬工作

編譯組╱綜合報導
灣區就業市場令專家感到鼓舞，該地區目前已連續五個月增加就業崗位。（美聯社）
灣區就業市場令專家感到鼓舞，該地區目前已連續五個月增加就業崗位。（美聯社）

信使報（Mercury News）報導，一項新的分析顯示，2023年灣區就業市場非常疲軟，在近幾個月雇主大規模反彈招聘之前，這一地區在這一年的大部分時間裡都遭受了慘重的就業損失。

在2023年大部分時間裡，灣區九縣都處於低迷狀態，意味著灣區仍未能恢復到新冠病毒疫情之前的高度。

信使報對州就業發展廳（EDD）剛剛發布的地區就業情況修訂估計進行分析後發現，灣區九縣的就業崗位去年僅增加了4600個，比最初計算的少了5萬7500個。灣區經濟去年經歷了一次「小蕭條」（mini-recession），且幅度超出了預期。

在2023年的前8個月中，灣區損失了2萬7600個工作崗位。更糟糕的是，從2022年10月到2023年8月期間，灣區在11個月中有8個月減少了就業崗位，累計損失3萬1400個就業崗位。只有在9月至12月期間，就業人數大幅增加，創造了3萬2200個工作崗位，才使灣區在這一年中勉強增加了4600個職位。

然而，所有這一切的結果是，截至2024年1月，灣區的就業崗位仍比2020年2月（商業封鎖開始前的最後一個月）創下的最高紀錄少4萬6600個。

對灣區就業模式的評估顯示，在灣區的三個主要城市中心中，東灣在2023年的表現最好，在2023年增加了1萬2500個就業崗位。而灣區最依賴科技工作的兩個地區崗位減少情況最為嚴重，舊金山-聖馬刁（SanFrancisco-SanMateo）地區減少了1萬5200個工作崗位，而南灣則減少了5900個崗位。

儘管2023年初灣區的就業市場不容樂觀，但令專家感到鼓舞的是，該地區目前已連續五個月增加就業崗位。在截至今年1月的5個月期間，灣區增加了4萬5800個工作崗位。在同一時期，加州增加了20萬3100個工作崗位。換句話說，灣區的新增就業崗位占全州新增就業崗位的23%。

但專家們表示，灣區仍面臨著住房昂貴、生活成本高昂和政府繁文縟節等不利因素。雖然人工智慧（AI）是一個前景廣闊的行業，但這個行業似乎還需要數年時間，能對灣區就業市場產生有意義的推動作用。

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