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環宇珠算學術學會年會 歡慶10周年

記者徐蓓蓓／密爾比達報導
珠算協會志青團新舊任主席交接。左起王睿謙、賴銘琪、黃稚晴。（記者徐蓓蓓／攝影）
珠算協會志青團新舊任主席交接。左起王睿謙、賴銘琪、黃稚晴。（記者徐蓓蓓／攝影）

環宇珠算學術學會17日在密爾比達「五月花」餐廳舉辦10周年慶祝年會。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑、加州眾議員代表王金城、僑務委員環宇珠算學術學會顧問呂玉貞等出席了活動。加州眾議員羅達倫(Evan Low)代表王金城向珠算學會會長謝秀枝及志青團主席王睿謙（Eric Wang)頒發了賀狀。

謝秀枝會長感謝10年來各界對於珠算學會的支持和照顧，尤其是「美國心算聯盟」邱瑞音會長還特地從外州趕到今天慶典的現場祝賀。美國珠心算聯合會安錡（Melinda An)副會長和台灣珠心算界人士也紛紛送上祝賀。

環宇珠算學術學會謝秀枝會長感謝各界10年來的支持。（記者徐蓓蓓／攝影）
環宇珠算學術學會謝秀枝會長感謝各界10年來的支持。（記者徐蓓蓓／攝影）

今天的慶典上特別推介珠算學會在2011年成立的，由中學生組成的志青團。這些年輕的力量在為社團和社區服務的同時也不斷成長。志青團現任主席王睿謙感謝各位師長和家長，讓自己有在志青團學習和鍛鍊的機會，並和各位現場來賓相約5年後的15周年慶典。

賴銘琪表示這次是自己擔任處長3年多來第一次與珠算學會的各位見面，感謝謝秀枝會長在海外悉心培養珠算人才，提供給學生學習珠心算最好的舞台，同時也把珠心算帶給美國主流社會，促進國際交流、發揚中華傳統文化。

王睿謙介紹了自己的團組成員感謝他們辛勤工作的豐碩成果。不僅為高年級學員舉辦了很多活動，還修改了低年級的課綱，並引入了新的學習內容，努力寓教於樂。在不斷培訓新的助教的同時還積極走入更多的社區，普及珠算文化。

在賴銘琪處長和現場來賓的見證下，新任珠算協會志青團主席由黃稚晴（Iris Huang)接棒。

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