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駕駛抱怨阻塞交通 金山海灣大橋擬自行車僅周五-周日上橋

編譯林思牧／綜合報導
海灣大橋是灣區交通要道，有不少人透過騎自行車過橋，但主管單位近期有可能開始限制自行車周間不得上橋。（美聯社）
海灣大橋是灣區交通要道，有不少人透過騎自行車過橋，但主管單位近期有可能開始限制自行車周間不得上橋。（美聯社）

舊金山灣北邊的海灣大橋上層，2019年起開放一條專用道給自行車通行。汽車駕駛人多年來抱怨車輛交通因而更加阻塞，而且使用的自行車極少。管理這條橋的單位最近提出改進措施，建議只在周五至周日的三天讓人騎自行車過橋。

零星自行車 占掉整條線道

這條橋連接馬連縣的聖拉菲市(San Rafael)和康曲柯士達縣的列治文市(Richmond)，長度約四哩，北灣地區許多自行車愛好者協會，經過多年的努力爭取，終於讓大都會交通委員會MTC(Metropolitan Transportation Commission)在2019年開放上層那條路肩(又稱拋錨車輛線道)給自行車騎士使用。但堵在橋上的駕駛人卻因此對騎士憤恨，零零星星的幾架自行車，卻占掉了一整條十呎寬的線道。MTC是州政府的單位，灣區有七條收費橋(toll bridges)是歸這個單位管理。

MTC在橋上設有自動計數器(automated counters)，根據收集到的資訊，周一到周五平均每天上橋騎自行車的只有80人次，周六和周日則每天平均有232人次。因此，MTC計畫只讓騎士在周五至周日的三天上橋。MTC準備在5月份把這項建議提給海灣保育與開發委員會(Bay Conservation and Development Commission)，到時候就會有比較具體的施行日期。

MTC的人員與北灣多個自行車愛好者協會14日開會討論，騎士們的反應可想而知，眼看在高高的橋上快速馳行、凌虛御風的日子已區區可數，心中的鬱悶非言語所能盡述。MTC解釋說，單車道開放之前，那條線道是拋錨區，汽車並不准通行，但故障、介入車禍和汽油跑光的車可以迅速的移到一旁，自然是可以減少阻塞的程度。

工作日禁騎 打工者過橋難 

馬連縣自行車同盟(Marin County Bicycle Coalition)的規畫總監威爾斯(Warren Wells)指出，如果駕駛人仔細觀察騎士的類別，會發現有不少是穿著普通衣服、車把上掛著塑膠袋的人騎車過橋，這些人是過橋去打工的，如果不讓他們騎車過橋而要他們開車，這不單是要繳七元的過橋費，而是要他們花至少幾千元買一輛二手車。

根據維基百科資料，海灣大橋於1936年11月12日完工通車，比舊金山另一著名橋梁金門大橋早六個月通車。

這座橋由大致等長的兩部分組成。西段是雙懸索橋，原來的東半段的最大橫跨是一個懸臂橋。在1989年地震，東半段上層甲板的一部分坍塌到下層甲板，橋梁關閉一個月。2002年，大橋東段開始改造工程，修建一個堤道連接到一個自錨式懸索橋。新大橋於2013年9月2日建成，造價超過65億。

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