金山學校重金建薪資系統 出包又棄用

舊金山的學校官員們花費了兩年時間加3400 萬美元，無法使EMPower薪資系統正常運行，現準備再支付 560 萬美元與Frontline重新合作。（美聯社）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，花費了兩年時間加上3400 萬美元，試圖使一個災難性的薪資系統正常運行之後，舊金山的學校官員們現在終於放棄，並準備再支付 560 萬美元與另一家公司重新合作。

EMPower薪資系統自 2022 年1月啟用以來，不斷造成混亂，導致工資單錯誤百出；這些問題還蔓延到醫療和退休福利方面，導致一些員工暫時沒有醫療保險 ，另一些員工則無法領取養老金。一位校長甚至還開了一張4500美元的個人支票，幫助一位教師在拿到工資前支付房租。

這些問題發展到如此普遍，以至於學區 在2022 年11月宣布進入緊急狀態，成立了一個60人的指揮中心來解決錯誤。這一決定是在 100 多名教師集體請病假不到一周後做出的，這也是全市教育工作者和教職員工就工資問題採取的行動日的一部分。

這次薪資系統的慘敗損害了該學區的聲譽，並在本已嚴峻的教師短缺形勢下激怒了其員工。

校董事會預計將於3月12日批准與 Frontline Education 簽訂新合同，Frontline Education 提供的系統在加州各學區已被廣泛使用，這一點與從零開始的 EMPower 項目形成鮮明對比，後者始終無法適應公立教育員工的複雜需求。

「作為舊金山第三大雇主，我們需要什麼樣的（員工管理）系統，這是經過深思熟慮後做出的決定，」校監韋恩（Matt Wayne）在2月29日晚間發表聲明指出，「我們正在吸取 2022 年改用 EMPowerSF 系統的經驗教訓，為這次過渡做準備，我相信這一轉變符合我們員工的最佳利益。」

全面採用新系統將需要近 18 個月的時間，希望到2025年夏天，新系統能夠全面運行，沒有任何漏洞。

教師工會官員對這一消息表示慶祝，自 EMPower 啟用以來，他們一直在抨擊學區存在的問題，導致教師抗議、憤怒的證詞和勞工投訴。

截至 2 月底，共有 1700 多起與工資單問題有關的未決案件，儘管這一數字比前幾個月的數千起有所下降。

EMPower 系統最初的承包商是 SAP，由 Infosys 負責實施。最初的合同金額為950萬美元，後來增加到 1110 萬美元，再後來又增加到 1370 萬美元，目前的價格是最初預期成本的三倍多。

現在還不知道學區是否會向原承包商索賠。

韋恩說，學區將吸取在推廣 EMPower 系統過程中得到的經驗教訓，確保順利過渡到新系統，並與使用 Frontline 系統的其他學區進行磋商。