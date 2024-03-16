持槍搶郵差只判囚30天 郵政總監斥荒謬

2022年8月，舊金山 一名郵差遭人持槍搶劫，嫌犯日前被一位聯邦法官判處30天的監禁，美國郵政 總監狄喬伊(U.S. Postmaster General Louis DeJoy)憤怒指責這種判決荒謬至極。3月2日在屋崙 發生的搶劫郵差案，郵政總局祭出15萬元懸賞捉拿歹徒。

前年的那宗搶劫案中，歹徒持槍指著那名郵差的頭部，搶走了他的個人物品以及公眾的信件和包裹。2月的庭審中，那人供認自己有罪，位於舊金山的聯邦地區法官布萊爾(Charles Breyer)只給他坐監30天的輕判。絕大多數舊金山居民認為，這種鄉愿姑息作風只會讓社會更加敗壞。

狄喬伊本周發布強烈書面聲明，認為這種判決給歹徒釋出信號，告訴他們攻擊郵差不會有什麼重大後果，這對郵差造成工作上的危險。搶劫郵差的事件，不只是在舊金山大有增加，也是全國性的趨勢。去年全國有643宗搶劫郵差的事件，比起2022年大增了將近30%。如果跟十年前相比，這類的搶劫增加了六倍，說是「世風日下，人心不古」絕不為過。

這種輕判之所以令人憤怒，是因為跟聯邦的判刑指引相差太遠。在聯邦法規中，傷害郵務人員第一次最高可判10年監禁，再犯時最高可判25年。郵件偷竊(mail theft)通常最多可以判到5年，持有、私藏或丟棄偷來的郵件，最高可以被判到10年。郵差協會的領導人指出，布萊爾法官的判決是「荒謬至極」(absolutely ludicrous)。

北加灣區的搶郵差歪風似乎更勝於其他地方，為了打擊這股歪風，郵政總局宣布如果有人提供線索，讓3月2日在屋崙攸克利街(Euclid Avenue)400街段發生的搶劫郵差案破案，那人可以得到15萬元的賞金。

全國郵差協會(National Association of Letter Carriers)總裁倫弗洛(Brian Renfroe)指出，過去大眾把郵差當作聯邦工作人員，輕易不敢冒犯，如今歹徒卻把郵差當成無抵抗之力的待宰羔羊，這是對郵差和大眾的郵件的不敬，國會應該制定嚴格的法規，嚴懲打劫郵差、盜取郵件的歹徒。