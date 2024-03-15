田德隆毒品氾濫 居民狀告金山市府

生活在田德隆區的居民和小商業主控訴舊金山市府，未能解決該區域長期存在的毒品交易和街頭犯罪等問題。（記者王子涵／攝影）

田德隆區(Tenderloin)作為舊金山毒品 氾濫爆發的高發地區，在過去幾年中成為全市市容難以抹去的汙點。生活在這裡的居民和小商業主更是苦不堪言。一些仍然堅持留守的民眾自發組織起來，在14日正式向美國最高法院提出訴訟，控訴舊金山市府未能解決田德隆區長期存在的毒品交易和街頭犯罪等問題。

根據訴訟，原告包括四名隱去姓名的當地居民，被形容為有子女的家庭、老年人、殘障人士和本地旅館。訴訟稱，市府違反了憲法權利、殘疾人通道法(ADA)、公眾妨擾法等法律。

「多年來，市府的政策一直是將非法毒品交易和吸毒行為，限制控制在田德隆區，以遏制此類行為擴散至舊金山其他的社區。」訴訟書中寫道。

訴訟中引用的照片展示了被遊民 帳篷堵塞的人行道、正在非法交易毒品的人群、丟棄的注射針頭、人類排洩物和其他危害。訴訟還引用了酒店住客的評論，住客對周邊環境感到不安。

市府律師辦公室發言人夸特(Jen Kwart)表示，將對投訴進行審查，並在法庭上做出回應。「我們理解並願意分擔田德隆區居民和商戶的沮喪，但該市正積極減少犯罪、擾亂露天毒品市場，解決遊民問題，同時遵守無家可歸聯盟案中發布的初步禁令。」

鑑於美國最高法院即將對Grant Pass案做出裁決，「這可能會徹底改變全美各城市如何應對遊民營地的法律格局。」夸特認為，此次投訴的時機很奇怪。

夸特表示，很明顯的是，遊民相關的訴訟增加並沒有改善街道，法院也沒有能力監督市府工作者和遊民的每一次互動。同樣，法院也沒有能力代替民選政策制定者和選民，制定解決遊民問題的政策。

舊金山加大(UCSF)14日在法院提出動議，要求市府遵守2020年的法庭動議，要求拆除所有田德隆遊民帳篷和營地。

市府回應稱，Donna Ryu法官在2022年簽發的另一項禁令中，阻止了執行該動議，即禁止在庇護床位少於遊民人數的情況下，強制執行反露營法律。