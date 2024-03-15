舊金山機場安檢員漲薪被阻 罷工遊行

聯邦運輸安全局（TSA）發布了安檢員公平薪酬政策，提高了安檢員的工資水平。（記者王子涵／攝影）

舊金山 國際機場（SFO）安檢員14日舉行遊行抗議，要求機場補發價值數百萬元的薪資。

去年7月，聯邦運輸安全局（TSA）發布了安檢員公平薪酬政策，大幅提高了安檢員的工資水平。該部門表示，自TSA成立以來，安檢員的工資一直低於聯邦政府的其他部門。

根據TSA公布的計畫，新的薪酬計畫較平均薪資上漲26%，部分僱員的漲幅達40%。新計畫涵蓋TSA所有工種，包括審查和情報分析員、安檢員、聯邦空警、警犬訓養員和行政人員等。

去年起，安檢員的薪資就應該上調。但SFO的安檢員們並沒有聽到加薪的消息。他們向勞工部 提出了申訴。

如果勞工部做出有利於他們的裁決，其雇主將補償約400萬元的工資。SFO安檢員工會聲稱，其雇主Covenant Aviation公司存在拖欠工資的行為。據悉，該公司與TSA簽訂合同，在SFO機場提供安檢服務。

安檢員赫南德斯（Yonis Hernandez）表示：「公司拒絕為我們加薪，還拖欠工資。我是兩個女兒的父親，我幾乎每天工作10個小時，甚至更長的時間，這要視當天的情況而定。灣區 的物價很高，目前的薪資很難維持生計。SFO的安檢員和高級安檢員，他們大部分在911事件後就加入TSA，然後到現在他們在聖荷西機場和屋崙機場工作，只是為了混口飯吃。」

工會律師表示，根據TSA的新規要求漲薪，這是很容易解決的事。「我們需要做的，就是和運輸安全局、雇主Covenant Aviation公司一起，把事情解決好。」

TSA行政官裴克斯柯（David Pekoske）曾表示，加薪計畫吸引更多的人才申請TSA的工作，申請人數增加了30%。並且在過去的一個財年，員工自然減員也減少了60%。