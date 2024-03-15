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舊金山探索博物館 吃派餡餅學圓周率

記者楊逸辰／舊金山報導
活動當天的游行隊伍，領頭的孩子舉著以圓周率符號代替星星的美國國旗。（記者楊逸辰／攝影）
活動當天的游行隊伍，領頭的孩子舉著以圓周率符號代替星星的美國國旗。（記者楊逸辰／攝影）

3月14日是一年一度的圓周率日，舊金山探索博物館（Exploratorium）當天舉行了慶祝活動。這是該博物館慶祝第37個年慶祝這個節日。

當天日下午，圍繞著博物館的遊行正式開啓。遊行隊伍由手握寫有圓周率數字圓盤的舊金山居民和他們的孩子組成。當地的一隻由銅管和打擊樂隊Mission Delirium為遊行配樂。在五號展覽館的外圍更有為遊客免費提供的派餡餅（Pie，英語與圓周率的Pi諧音），並邀請所有年齡段的遊客探索關於圓周率的演示，包括為什麼應該慶祝圓周率，以及它是如何在當今的科學和藝術中被使用的。

活動現場為游行隊伍奏樂的樂隊成員。（記者楊逸辰／攝影）
活動現場為游行隊伍奏樂的樂隊成員。（記者楊逸辰／攝影）
活動現場免費領取的派餡餅。（記者楊逸辰／攝影）
活動現場免費領取的派餡餅。（記者楊逸辰／攝影）

圓周率日是舊金山探索博物館的傳統，由當年在這裡工作的物理學家肖（Larry Shaw）在1988年發明。當時肖在該地組織了已知最早的大規模慶祝圓周率日活動，工作人員和公眾在一個圓形區域的周圍遊行，然後吃派餡餅。

2009年3月12日，眾議院通過了一項不具約束力的決議（111 H. Res. 224），宣布2009年3月14日為國家圓周率日。肖還在博物館前的廣場創建並安裝了「圓周率神社」。一年一度的圍繞博物館的圓周率遊行結束時，所有參與者都會繞神社3.14圈，同時為科學家愛因斯坦唱生日快樂歌，因為這一天正好也是他的生日。

白天的游行活動過後，慶祝活動在夜晚舉辦的「天黑後：數學好奇」（After Dark: Math Curious）展覽中繼續進行，成年人可以在派對氛圍中與其他圓周率數位愛好者交流。在導遊的帶領下參觀博物館的實踐數學展覽，與員工們一起體驗活動相關的魔術演示，並學習切餡餅的數學最佳方法。

圓周率是圓的周長與其直徑的比值，它的近似值約爲3.14159265，常用符號π表示。作為一個無理數，它的小數部分是不循環小數，無窮無盡，沒有規律，永遠寫不完。

博物館 舊金山 眾議院

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