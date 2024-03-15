矽谷學生科技展 課外思維試金石 評委：部分作品具博士水平

哈克高中華裔學生李文婷和她的參展作品。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷 科學工程展協會第65屆學生科學技術冠軍賽14日在聖荷西 會議中心（Mcenery Convention Center)舉行。來自聖他克拉拉縣的超過90所私校和公校約800名學生參與。本次活動還邀請到超過300名來自教育界和業界的評委來評判學生作品。

據主辦方介紹，聖他克拉拉縣學生科學技術冠軍賽，被認為是中學生課外思維領導力和個人發展的試金石。每年都有10個作品被選送到「國際科學展（ISEF)」，其中大約60%的作品會獲獎。還有大約98個作品會被選送到「加州 科學工程展（CSEF)」，其中大約50%可以得獎。

活動主管威廉斯（Forrest Williams)是一位退休的電腦工程師，還曾經擔任過聖荷西市議員。他表示，本次活動對所有居住在聖他克拉拉縣的學生開放，但必須在有學校或老師指導完成並推薦的情況下才能參加。需要學生先提出假設，設計流程，最終得出結論。目的是要學生對自己提出的假設進行分析和思考，並做出推理。

現場的學生和評委都根據作品所屬的STEM類別分組。相關評委會造訪每一位參賽學生的站台。學生有機會先陳述自己的作品，然後評委再提出相關問題、做出評判。不少矽谷名校都由專門的教師帶隊組團而來。矽谷最負盛名的哈克私校（the Harker School)本次就有超過40名學生參賽。

李文婷（Juliana Li) 是就讀哈克高中的華裔學生。她本次參賽的作品是「整合深度學習並產生用於肺癌分類的分支氣道網路的新型3D模型。」她用三分鐘的時間介紹了自己的項目作品，並且耐心地解答了每一位來訪評委的提問。

李國輝是賽默飛世爾（Thermo-fisher)公司的高級科學家，也是此次展會的業界評委。他評價，此次學生科技展的水平相當驚人。其中一項「利用多組學手段分析鑑定肺癌治療靶點」的學生作品，他認為已經達到了博士研究水平。據悉這位女生是利用暑假在一位導師指導下於史丹福實驗室完成此項研究的。

李國輝表示，雖然不排除學生家庭可能有科研背景，並有史丹福實驗室加持的成分，但這個年紀的學生可以獨立完成所有實驗，是相當驚人的了。