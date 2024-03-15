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灣區委員會慶新年 布里德再提熊貓外交

記者李怡／舊金山報導
市長布里德(右三)獲頒灣區委員會全球領袖獎。（白翔飛提供）
市長布里德(右三)獲頒灣區委員會全球領袖獎。（白翔飛提供）

舊金山灣區委員會（Bay Area Council）13日晚間，在位於河濱碼頭的總部辦公室克拉馬斯號(Klamath)船上，舉辦了第十四屆農曆新年慶會活動。 舊金山市長布里德(London Breed)、舊金山禮賓司司長穆杜羅魯（Maryam Muduroglu）、灣區委員會首席營運長格魯布（John Grubb）、董事兼國際委員會共同主席徐鵬（Kevin Xu），以及中駐舊金山總領館代表、各國使節，灣區各行業代表多人共同出席慶祝。

灣區委員會每屆慶會都會表彰灣區當地的傑出貢獻人物。今年由布里德和穆杜羅魯榮獲灣區委員會2024年全球領袖獎。 

布里德和穆杜羅魯分別在致詞中，感謝灣區委員會與亞太經濟合作組織APEC峰會籌委會聯合主席徐鵬為峰會積極籌款2000萬，使得APEC峰會成功在舊金山舉辦。APEC峰會在推動美中關係發展的同時，讓世界更好的了解舊金山，也為灣區的經濟發展帶來活力。

在當晚的演講中，布里德再次提起與中國的熊貓外交。她說，舊金山在美中關係中發揮著重要作用。這裡是通往亞太地區的門戶。全美的第一個華埠在舊金山建立 。舊金山也是第一個與上海建交的姊妹市，

布里德表示，促成讓中國大熊貓進駐舊金山動物園，是為了保持兩國友好往來關係。 舊金山市政府與中國總領事館一直保有良好的互動， 且舊金山與中國上海市長久以來有姐妹市的友好關係。 對外關係的建設對舊金山起著重要的作用，熊貓外交也是對美中兩國關係的維護。 

布里德強調：「大熊貓只有中國有。為了增進美中友誼，讓美國的年輕人可以了解和觀賞到大熊貓，讓熊貓作為珍貴的外交官進駐到舊金山動物園，也體現舊金山對中國文化的尊重。吸引全美各地的民眾到訪，也讓熊貓文化成為舊金山當地希望、歡樂的燈塔。」

這已經是布里德第五次面向公眾媒體認真提出熊貓外交一事，顯出志在必得氣勢。

慶會現場布置了中國書法、對聯、年畫等蘊含中國傳統藝術的裝飾。其中來自極客夢工廠（Greek Wonderland）的藝術陳列受到到訪人員的喜愛，並積極參與書法寫作等互動體驗 ，為現場營造了中西結合的文雅氣氛。

現場中國新年元素的裝飾受到訪客歡迎。（記者李怡／攝影）
現場中國新年元素的裝飾受到訪客歡迎。（記者李怡／攝影）
極客夢工廠（Greek Wonderland）的藝術陳列受到訪客歡迎。（記者李怡...
極客夢工廠（Greek Wonderland）的藝術陳列受到訪客歡迎。（記者李怡／攝影）

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