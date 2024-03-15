學區財務超支 金山、屋崙擬關閉學校

舊金山和屋崙學區因為多年來財務超支，入學率持續下降和學位空置過多的問題。兩學區關閉學校的可能性更大。圖為屋崙學區教師此前罷工。（記者劉先進 ╱攝影）

根據舊金山紀事報報導，舊金山和屋崙學區 因為多年來財務超支，入學率持續下降和學位空置過多的問題，都在竭力削減預算 ，克服巨額赤字。兩學區關閉學校的可能性更大。金山已開始了合併或關閉學校的工作，預計將在9月前列出一份計畫關閉的學校名單。屋崙學委計畫在本月晚些時候，投票決定是否在今年啟動關閉進程。

兩地學區官員們將根據社區意見，決定從2025到2026 學年開始關閉哪些學校。金山校區的預算為12億，但今年仍超支8800萬，未來兩年也將繼續超支。屋崙學區的預算不到10億，本學年面臨5720萬的赤字，未來幾年還將超支。

屋崙學委主席戴維斯（Sam Davis）說，禍兮福所倚，兩個學區都面臨著長達數月的合併或關閉學校的過程。

官員表示，目前兩個學區招生不足的學校資源分散。在很多情況下，校舍陳舊，設備損壞，人員配備不足，這意味著並非所有學生都能獲得應有的課程、教室、操場和支持。

屋崙學區校監特拉梅爾（Kyla Johnson-Trammell）在致社區的信中寫到，相對於服務的學生人數而言，有太多的學校。除非改弦更張，否則許多學生現在和將來，都無法在社區獲得優質學校的服務。學校共有1萬1000個學位空置，目前的校舍、水電和員工成本無法長期維持。

屋崙學區目前有3萬4000名學生，少於十年前的3萬7000 人，前幾年隨著特許學校的普及，學生人數大幅減少。在金山學區，2015年學生5.3萬人，今年降低到4.95萬，預計2032 年，減少到4.4萬。

學生的減少帶來了州政府收入的減少，因為兩個學區都面臨著與歷史性加薪、員工福利、養老金等相關的成本上升問題。

為了減輕財政災難，金山開始著手裁撤學區近1萬個職位中的約900個空缺職位。州政府任命的財政專家杜尚（Elliott Duchon）建議，金山學區凍結非必要職位的招聘，積極停止新合同的簽訂，除非這些合同是絕對必要的。