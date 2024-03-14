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舊金山縣初選投票率 灣區9縣最高

編譯林思牧／綜合報導
灣區九縣在3月5日的初選投票率，比過去總統選舉年的平均值低得多。（美聯社）
灣區九縣在3月5日的初選投票率，比過去總統選舉年的平均值低得多。（美聯社）

3月5日的初選，灣區九縣的投票率比過去總統選舉年的平均值低得多，其中一縣更是遠落另外八縣之後。不過比起南加州較富裕、較保守的橙縣(Orange County)，灣區的最後一名投票率竟然還高出一倍。

到13日(周三)發稿前，阿拉米達縣已收到的選票數目，代表該縣93萬9274名登記選民，只有19萬4902人投了票，投票率20.75%。政壇專家表示，阿拉米達縣是加州人口第七多的縣，通常在投票率較低的年度，人口多的縣比人口稀少的偏遠縣份，投票率會更低。

舊金山縣的投票率為45.00%，是灣區九縣中最高的。政壇人士認為，舊金山縣投票率之所以最高，是因為選票上有兩項極具爭議性的提案，也就是E提案和F提案，連全國性的媒體都大幅報導，吸引了選民前往投票所，把自己希望過關或否定的票投進去。

加州整體的投票率是34%，幸好沒有創下新低。歷史上總統選舉年的初選，加州初選的投票率在2012年創下最低紀錄，只有31%。那一年是歐巴馬(Barack Obama)與羅姆尼(Mitt Romney)競逐白宮大位。

加州人口最多的縣是洛杉磯縣，該縣的投票率只有26.70%。洛杉磯縣東南邊緊鄰的橙縣，投票率竟然只有10.50%。

灣區九縣的另外七個縣，依投票率從高至低是：納巴縣40.45%，馬連縣37.70%，蘇諾瑪縣37.27%，聖他克拉拉縣34.97%，蘇拉諾縣34.30%，康曲柯士達縣29.70%，聖馬刁縣29.60%。

投票 加州 灣區

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