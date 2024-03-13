殺孕妻溺雙屍案 法扶團體「洛城無辜專案」擬助平反

51歲彼得森線上出庭已顯老態。(美聯社)

舊金山 東邊約80哩的小城莫德斯度(Modesto)，2002年聖誕節 前夕發生一宗轟動全國的殺孕妻、溺雙屍的大案。被判殺妻的彼得森(Scott Peterson)目前在服終身監禁之刑，但法律扶助團體「洛城無辜專案」(Los Angeles Innocence Project)扛起企圖替他平反的重擔。他12日以線上方式出庭。

彼得森當年被控謀殺懷孕八個月的妻子蕾西森(Laci Peterson)。檢察官指控史考特殺害蕾西和她腹中的胎兒康諾(Conner)，然後開車到舊金山灣邊，加上石頭之類的重物後，把屍體沉入海中，後來屍體被發現。在審判中彼得森承認到過舊金山灣邊，但他辯駁說他是去那裡釣魚。他先是被判死刑，後來死刑被推翻，改成終身監禁不得假釋。

當年英俊瀟灑的彼得森服刑21年後12日虛擬出庭，畫面上51歲的他已稍有老態。洛城無辜專案律師米契爾(Paula Mitchell)指出，當年檢方有許多證據並沒有讓被告律師團檢驗，是相當大的疏失。另外，案發前莫德斯度發生一連串的竊案，2002年聖誕節前夕，彼得森夫婦家對面的房子遭竊，蕾西出去遛狗的時候可能目擊了那宗竊案。那幾名竊賊確有可能殺人滅口，但當時檢方迫不及待的宣告那些竊賊與命案無關。

洛城無辜專案的律師希望能讓檢方開放所有的證據，特別是跟DNA 相關的證據，過去20年這方面的檢驗科技已有大幅進展。米契爾指出，事發前後彼得森家附近有一輛橘紅色大廂型車被人放火，但車子沒有燒毀，車上有一個床墊。這塊床墊也是留起的證據之一。

米契爾的團隊認為，如果竊賊用那輛車綁架了蕾西，她不論當時是活著還是死了，應該都是被安置在那塊床墊上，如果在床墊上確認出蕾西的DNA，那麼整個案情就是大逆轉。另外，在舊金山灣邊發現的大雨布(tarp)和一個Target的塑膠袋以及袋中的膠帶(duct tape)，以及對街竊案現場發現的鐵鎚等物品，都應該進一步詳細檢測。