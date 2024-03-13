我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到

重演拜川對決 川普確定贏得黨內提名 拜登發聲要選民做選擇

殺孕妻溺雙屍案 法扶團體「洛城無辜專案」擬助平反

編譯林思牧／綜合報導
51歲彼得森線上出庭已顯老態。(美聯社)
51歲彼得森線上出庭已顯老態。(美聯社)

舊金山東邊約80哩的小城莫德斯度(Modesto)，2002年聖誕節前夕發生一宗轟動全國的殺孕妻、溺雙屍的大案。被判殺妻的彼得森(Scott Peterson)目前在服終身監禁之刑，但法律扶助團體「洛城無辜專案」(Los Angeles Innocence Project)扛起企圖替他平反的重擔。他12日以線上方式出庭。

彼得森當年被控謀殺懷孕八個月的妻子蕾西森(Laci Peterson)。檢察官指控史考特殺害蕾西和她腹中的胎兒康諾(Conner)，然後開車到舊金山灣邊，加上石頭之類的重物後，把屍體沉入海中，後來屍體被發現。在審判中彼得森承認到過舊金山灣邊，但他辯駁說他是去那裡釣魚。他先是被判死刑，後來死刑被推翻，改成終身監禁不得假釋。

當年英俊瀟灑的彼得森服刑21年後12日虛擬出庭，畫面上51歲的他已稍有老態。洛城無辜專案律師米契爾(Paula Mitchell)指出，當年檢方有許多證據並沒有讓被告律師團檢驗，是相當大的疏失。另外，案發前莫德斯度發生一連串的竊案，2002年聖誕節前夕，彼得森夫婦家對面的房子遭竊，蕾西出去遛狗的時候可能目擊了那宗竊案。那幾名竊賊確有可能殺人滅口，但當時檢方迫不及待的宣告那些竊賊與命案無關。

洛城無辜專案的律師希望能讓檢方開放所有的證據，特別是跟DNA相關的證據，過去20年這方面的檢驗科技已有大幅進展。米契爾指出，事發前後彼得森家附近有一輛橘紅色大廂型車被人放火，但車子沒有燒毀，車上有一個床墊。這塊床墊也是留起的證據之一。

米契爾的團隊認為，如果竊賊用那輛車綁架了蕾西，她不論當時是活著還是死了，應該都是被安置在那塊床墊上，如果在床墊上確認出蕾西的DNA，那麼整個案情就是大逆轉。另外，在舊金山灣邊發現的大雨布(tarp)和一個Target的塑膠袋以及袋中的膠帶(duct tape)，以及對街竊案現場發現的鐵鎚等物品，都應該進一步詳細檢測。

舊金山 聖誕節 DNA

上一則

員工住家與公司的平均距離 愈來愈遠

下一則

全美百萬富翁 加州占18%最多

延伸閱讀

殺孕妻溺雙屍大案 洛城無辜專案認為有可能翻案

殺孕妻溺雙屍大案 洛城無辜專案認為有可能翻案
NBA／公牛多抓35籃板 加班擊退騎士

NBA／公牛多抓35籃板 加班擊退騎士
為900萬元謀殺發育遲緩朋友 女被判99年

為900萬元謀殺發育遲緩朋友 女被判99年
NBA／湖人動向受關注 傳可能為了米契爾放棄季中交易

NBA／湖人動向受關注 傳可能為了米契爾放棄季中交易
NBA／三分球大賽…里拉德拚連霸 米契爾有望參戰

NBA／三分球大賽…里拉德拚連霸 米契爾有望參戰

熱門新聞

董氏兄弟感恩圖報，傳為佳話。圖為左起，Janice Dong，她的先生Ron，與弟弟Lloyd，與妻子Girina，一同探視幼時故居。(取自聖地牙哥州立大學)

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

2024-03-06 22:07
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

2024-03-08 13:35
在同一間公寓住了80年的94歲米慎老婦，由於「埃利斯法案」面臨被新房東驅逐的命運。（電視新聞截圖）

舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓

2024-03-07 01:17
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's熱賣迷你托特包 華人巧手改造

2024-03-09 01:11
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's推迷你托特包搶翻天 華人巧手改造

2024-03-08 20:22
聖荷西被評為美國生活質量最佳的居住地之一。（美聯社）

美國新聞與世界報導評選 聖荷西為全美最宜居城市第4名

2024-03-06 01:12

超人氣

更多 >
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜
退休想到海外養老？這5個國家最易移民

退休想到海外養老？這5個國家最易移民
有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種
南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...