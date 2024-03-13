屋崙近期逮168嫌、追回360贓車 檢獲16把槍

州長紐森12日宣布，加州公路巡警在屋崙和東灣增派巡警，開展有針對性執法行動以來，逮捕犯罪嫌疑人168名。（記者劉先進／攝影）

舊金山屋崙 等地區發布，近期打擊犯罪頗有成效。

州長紐森12日宣布，加州公路巡警局（CHP）在屋崙和東灣增派巡警，開展有針對性執法行動以來，逮捕與幫派、有組織犯罪和劫車團夥有關的嫌疑人168名，追回360輛被盜車輛，並繳獲16把與犯罪有關的槍枝。

舊金山警局的便衣警在2024年的前兩個月，共逮捕了135人，繳獲11支槍支，追回8輛被盜汽車，並繳獲了10磅的毒品 ，持續打擊了該市毒品交易和其他犯罪活動。

135名罪犯被逮捕，金山便衣警2024年立功。（舊金山警局提供）

1月至2月，舊金山警方和聯邦執法官員合作，試圖搗毀長期在該市田德隆區（Tenderloin）和南市場區（South of Market）扎根的街頭毒品銷售市場。僅在2月的一次行動中，短短兩天就抓捕了23名在聯合國廣場（U.N. Plaza）附近從事毒品活動的嫌疑人。

135名罪犯被逮捕，金山便衣警2024年立功。（舊金山警局提供）

在最近的一次行動中，2月29日舊金山警局田德隆分局的便衣警員，在巡邏時認出一名被通緝的謀殺嫌疑犯。警員進行了跟蹤，並攔截了其駕駛的車輛將其拘留。警員表示，該嫌疑人身上帶有一把已經上膛的半自動手槍，彈匣被非法加長。

135名罪犯被逮捕，金山便衣警2024年立功。（舊金山警局提供）

屋崙市長盛桃表示，屋崙警局和巡警之間的緊密合作正在取得成果，是良好政府工作典範。「我們正在共同追究犯罪團夥的責任並摧毀其網路。促進城市更安全、更繁榮是我的首要任務，感謝州長為支持屋崙的公共安全戰略提供資源。」

2023年屋崙暴力犯罪飆升21%，搶劫增加38%，車輛盜竊增幅45%。紐森決定臨時安排上百名名公路巡警，在屋崙和東灣展開執法增援行動，有針對性地打擊車輛盜竊、零售業盜竊和暴力犯罪等。並部署州司法廳的檢察官和州國民兵的檢察官，與阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）合作，加強對屋崙、阿縣、東灣地區涉及暴力犯罪、嚴重毒品犯罪和財產犯罪（包括零售盜竊和汽車盜竊）的嫌疑人的起訴能力。

紐森辦公室說，巡警繼續擴大在屋崙的可見度，重點關注高可見度執法，以威懾、調查和應對犯罪活動，並將在東灣開展更多突擊行動。目前有72名巡警被派往大屋崙地區協助工作。通過秘密行動和巡邏，並在最近幾周與當地聯合執法機構協調行動。巡警逮捕的犯罪嫌疑人被指控的罪名包括持有贓物、汽車盜竊、運輸毒品、酒駕、持有槍枝重罪以及未執行的逮捕令。