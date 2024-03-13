宵禁毒品、禁街邊攤、招募退役警 麥法恩競選核心政策
曾擔任七年舊金山市議員、第44任市長麥法恩（Mark Farrell）將公共安全作為自己在本年度市長競選的核心政策。在近期的競選活動中，他聲稱要宵禁毒品犯罪嚴重的公園、永久禁止街頭擺攤、招募退役警員增加執法力量等。諸多在公共安全問題上強硬的發言，為他吸引不少不滿當下市政管理的選民。
上周初選的結果給予麥法恩更大的信心。舊金山的選民批准了警方使用無人機和發起追車行動的更大權力，並要求一些現金福利領取者接受藥品篩查。麥法恩提出的政策將迎合逐漸右傾的選民。麥法恩曾誓言要在上任的第一天，就解雇警長史考特（Bill Scott）的職務。
「過去六年，每個人都眼睜睜看著城市崩潰，公共安全從未如此令人擔憂。」麥法恩說。
田德隆、聯合國廣場(U.N. Plaza）是金山毒品氾濫的中心，長期以來成為該市政府和警局無法剷除的麻煩。儘管執法力量增加後，街道上的犯罪活動有所收斂，但多數犯罪活動轉移至深夜。而本就人員不足的警局無力承擔更多的執法任務。
麥法恩表示，警局至少還需要數百名警員。他提出將警員背景調查外包，加快招聘速度，並每年資助五所警察學院，並希望通過嚴格執行公園閉門時間，實現宵禁，打擊非法銷售毒品的溫床。
在麥法恩的提議中，最複雜的莫過於招募退役警員重新上崗。如何讓退休警員在不放棄部分退休金的情況下重返執法崗位。若當上市長，麥法恩預計將推動該計畫進入選票。
麥法恩表示，舊金山的問題不僅僅是錢的問題。「問題始於管理層，始於市長。我們需要一位能夠支持執法人員的市長，公開講述舊金山執法工作的價值，以及對於居生活的重要作用。而這位市長並沒有這麼做。」
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