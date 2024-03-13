宵禁毒品、禁街邊攤、招募退役警 麥法恩競選核心政策

舊金山市長候選人麥法恩將公共安全作為自己在本年度市長競選的核心政策。（麥法恩提供）

曾擔任七年舊金山 市議員、第44任市長麥法恩（Mark Farrell）將公共安全作為自己在本年度市長競選的核心政策。在近期的競選活動中，他聲稱要宵禁毒品 犯罪嚴重的公園、永久禁止街頭擺攤、招募退役警員增加執法力量等。諸多在公共安全問題上強硬的發言，為他吸引不少不滿當下市政管理的選民。

上周初選的結果給予麥法恩更大的信心。舊金山的選民批准了警方使用無人機和發起追車行動的更大權力，並要求一些現金福利領取者接受藥品篩查。麥法恩提出的政策將迎合逐漸右傾的選民。麥法恩曾誓言要在上任的第一天，就解雇警長史考特（Bill Scott）的職務。

「過去六年，每個人都眼睜睜看著城市崩潰，公共安全從未如此令人擔憂。」麥法恩說。

田德隆、聯合國廣場(U.N. Plaza）是金山毒品氾濫的中心，長期以來成為該市政府和警局無法剷除的麻煩。儘管執法力量增加後，街道上的犯罪活動有所收斂，但多數犯罪活動轉移至深夜。而本就人員不足的警局無力承擔更多的執法任務。

麥法恩表示，警局至少還需要數百名警員。他提出將警員背景調查外包，加快招聘速度，並每年資助五所警察學院，並希望通過嚴格執行公園閉門時間，實現宵禁，打擊非法銷售毒品的溫床。

在麥法恩的提議中，最複雜的莫過於招募退役警員重新上崗。如何讓退休警員在不放棄部分退休金 的情況下重返執法崗位。若當上市長，麥法恩預計將推動該計畫進入選票。

麥法恩表示，舊金山的問題不僅僅是錢的問題。「問題始於管理層，始於市長。我們需要一位能夠支持執法人員的市長，公開講述舊金山執法工作的價值，以及對於居生活的重要作用。而這位市長並沒有這麼做。」