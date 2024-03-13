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阿拉米達縣估值官羅峰：屋崙市中心辦公樓空置多 房產稅降低

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣估值官羅峰表示，疫情之後，不少人仍習慣在家上班，屋崙市中心、布利桑頓一些商業辦公樓出現空置。（記者劉先進╱攝影）
阿拉米達縣估值官羅峰表示，疫情之後，不少人仍習慣在家上班，屋崙市中心、布利桑頓一些商業辦公樓出現空置。（記者劉先進╱攝影）

阿拉米達縣亞裔估值官羅峰（Phong La）表示，受疫情影響，不少人習慣在家上班。很多公司不需要辦公空間，屋崙市中心、布利桑頓（Pleasanton）一些商業辦公樓空置率上升。某些辦公樓空置率可能達到50%，寫字樓的價格也有所下降，其房產稅隨之降低。

羅峰辦公室對表示，沒有具體空置率數據，但根據商業地產信息提供商CoStar等行業組織的數據，屋崙市中心空置率為18.4%，在過去一年中上升4%。布利桑頓寫字樓市場的空置率為12.2%。空置率比去年同期高出0.7%。

羅峰說，2022年是買家購房高峰期。而2023年利率上升，房價下跌，所以該年度減少了部分2022年購房者、約為1萬戶的房產稅。但過去一年，房價上升，阿縣房地產市場火熱，所以房產稅總體在增加。根據州法律，相應稅收增幅不超過2%。不過，一些辦公樓的評估價價值急劇下降，房產稅也在降低。

原因是疫情中人們在家上班。如今開放後，他們習慣了遠距工作，很多公司不需要那麼多辦公空間。公司決定省下租賃的錢，因此出現更多空置的辦公樓。 一些通常滿員的辦公樓可能空置50%，甚至更多。寫字樓的售價比幾年降低不少，那些幾年前在高峰期收購的建築，由於使用率下降，房產稅也開始減少。

羅峰說，屋崙市中心、布利桑頓等地出現大量辦公樓空置，但在佛利蒙、紐華克（Newark）並未有此種情況。因為當地沒有真正意義上的辦公樓，更多的是工業建築，高科技研究和研發建築。 

總體上，辦公樓是否空置，與公司經營的業務類型相關。比如，研發企業或用於研發的大樓，必須有人實地操作機器。而辦公樓業務與財務、銀行相關，不需要實地操作，只要電腦作業的，相對更容易空置，「這很有趣，顯示了阿拉米達縣在產業方面的多樣性，好壞參半。」

屋崙 疫情 在家上班

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