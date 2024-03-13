感謝飛虎隊貢獻 中領館聯合廣西省舉辦「中美友好在廣西」圖片展

中領館舉辦「中美友好在廣西」的圖片展，追憶美中軍民聯合抗敵的歷史。（記者王子涵╱攝影）

美中建交45周年之際，廣西壯族自治區政府聯合中國駐舊金山 總領館、美國廣西同鄉會，12日舉辦「中美友好在廣西」圖片展，追憶美中軍民聯合抗敵的歷史。

第二次世界大戰期間，廣西民眾與美國飛虎隊並肩作戰，聯合抗擊法西斯侵略，留下了家喻戶曉的飛虎隊故事。迄今，在廣西還保留飛虎隊當年活動的遺跡，成為後人緬懷的英雄、珍視和平、歌頌友誼的財富。

廣西壯族自治區人民政府副主席廖品琥、中國駐舊金山總領館代總領事宋國選、加州 州長辦公室禮賓長普羅達（Becca Prowda）、飛虎隊歷史協會主席約伯（Larry Jobe）、美國廣西同鄉會創會會長陳麗麗、中華海外聯誼會副會長池洪湖等約百名賓客到場慶祝。

廖品琥介紹了廣西優厚的資源資源和風土人情。他表示，1996年10月，兩名廣西農民意外發現兩架美國二戰時期轟炸機殘骸，隨後美中兩方便開始合作尋找二戰遺跡。廣西所建造的飛虎隊歷史文化公園記載著美中共同合作，抗擊法西斯侵略的歷史。

「中國政府珍視飛虎隊在二戰時期的支持，並將會把飛虎隊精神傳承下去。」廖品琥說，「我們誠意歡迎所有美國的朋友來到廣西遊覽。」

廣西省政府副主席廖品琥（右起）、代總領事宋國選、飛虎隊歷史協會主席約伯、加州州長辦公室禮賓長普羅達出席圖片展。（記者王子涵╱攝影）

宋國選代總領事表示，廣西見證了在二戰時期美總建立的友誼，勇敢的飛虎隊成員與中國軍人一同抗爭日本法西斯的侵略，其友誼是經理戰火和鮮血的考驗。自去年美國總統拜登 與中國國家領導人習近平在舊金山會晤後，確立了五大共識，其中包括文化交流。當日的圖片展是對該共識的積極實踐。

普羅達表示，加州將中國視為最重要的國際合作夥伴，其根基可追溯至175年前。州長紐森在去年10月的訪華活動，更是增強了兩地的溝通和發展，州長辦公室將繼續致力於發展美中的文化交流活動。

飛虎隊歷史協會主席約伯強調歷史對於美中兩國關係和平發展的重要作用。（記者王子涵╱攝影）

約伯強調，歷史對於美中兩國關係和平發展的重要作用。作為有著44年飛行經歷的飛行員，他曾陪同飛虎隊老兵返回廣西，實地回憶當年的戰鬥場景。

同時他指出，人工智能（AI）對於歷史事實具有威脅，其生成的照片和內容有可能被用作政治宣傳目的，而嚴重誤導年輕人了解二戰的歷史。他強調博物館和歷史文物的重要性，能夠讓當代年輕人學習歷史，建設更好的未來。

陳麗麗表示，美國大部分政客對於中國文化和歷史都不了解，導致美中關係的緊張發展。年輕人需要推動兩國的文化交流。