感謝飛虎隊貢獻 中領館聯合廣西省舉辦「中美友好在廣西」圖片展
美中建交45周年之際，廣西壯族自治區政府聯合中國駐舊金山總領館、美國廣西同鄉會，12日舉辦「中美友好在廣西」圖片展，追憶美中軍民聯合抗敵的歷史。
第二次世界大戰期間，廣西民眾與美國飛虎隊並肩作戰，聯合抗擊法西斯侵略，留下了家喻戶曉的飛虎隊故事。迄今，在廣西還保留飛虎隊當年活動的遺跡，成為後人緬懷的英雄、珍視和平、歌頌友誼的財富。
廣西壯族自治區人民政府副主席廖品琥、中國駐舊金山總領館代總領事宋國選、加州州長辦公室禮賓長普羅達（Becca Prowda）、飛虎隊歷史協會主席約伯（Larry Jobe）、美國廣西同鄉會創會會長陳麗麗、中華海外聯誼會副會長池洪湖等約百名賓客到場慶祝。
廖品琥介紹了廣西優厚的資源資源和風土人情。他表示，1996年10月，兩名廣西農民意外發現兩架美國二戰時期轟炸機殘骸，隨後美中兩方便開始合作尋找二戰遺跡。廣西所建造的飛虎隊歷史文化公園記載著美中共同合作，抗擊法西斯侵略的歷史。
「中國政府珍視飛虎隊在二戰時期的支持，並將會把飛虎隊精神傳承下去。」廖品琥說，「我們誠意歡迎所有美國的朋友來到廣西遊覽。」
宋國選代總領事表示，廣西見證了在二戰時期美總建立的友誼，勇敢的飛虎隊成員與中國軍人一同抗爭日本法西斯的侵略，其友誼是經理戰火和鮮血的考驗。自去年美國總統拜登與中國國家領導人習近平在舊金山會晤後，確立了五大共識，其中包括文化交流。當日的圖片展是對該共識的積極實踐。
普羅達表示，加州將中國視為最重要的國際合作夥伴，其根基可追溯至175年前。州長紐森在去年10月的訪華活動，更是增強了兩地的溝通和發展，州長辦公室將繼續致力於發展美中的文化交流活動。
約伯強調，歷史對於美中兩國關係和平發展的重要作用。作為有著44年飛行經歷的飛行員，他曾陪同飛虎隊老兵返回廣西，實地回憶當年的戰鬥場景。
同時他指出，人工智能（AI）對於歷史事實具有威脅，其生成的照片和內容有可能被用作政治宣傳目的，而嚴重誤導年輕人了解二戰的歷史。他強調博物館和歷史文物的重要性，能夠讓當代年輕人學習歷史，建設更好的未來。
陳麗麗表示，美國大部分政客對於中國文化和歷史都不了解，導致美中關係的緊張發展。年輕人需要推動兩國的文化交流。
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