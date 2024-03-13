我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到

重演拜川對決 川普確定贏得黨內提名 拜登發聲要選民做選擇

感謝飛虎隊貢獻 中領館聯合廣西省舉辦「中美友好在廣西」圖片展

記者王子涵／舊金山報導
中領館舉辦「中美友好在廣西」的圖片展，追憶美中軍民聯合抗敵的歷史。（記者王子涵╱攝影）
中領館舉辦「中美友好在廣西」的圖片展，追憶美中軍民聯合抗敵的歷史。（記者王子涵╱攝影）

美中建交45周年之際，廣西壯族自治區政府聯合中國駐舊金山總領館、美國廣西同鄉會，12日舉辦「中美友好在廣西」圖片展，追憶美中軍民聯合抗敵的歷史。

第二次世界大戰期間，廣西民眾與美國飛虎隊並肩作戰，聯合抗擊法西斯侵略，留下了家喻戶曉的飛虎隊故事。迄今，在廣西還保留飛虎隊當年活動的遺跡，成為後人緬懷的英雄、珍視和平、歌頌友誼的財富。

廣西壯族自治區人民政府副主席廖品琥、中國駐舊金山總領館代總領事宋國選、加州州長辦公室禮賓長普羅達（Becca Prowda）、飛虎隊歷史協會主席約伯（Larry Jobe）、美國廣西同鄉會創會會長陳麗麗、中華海外聯誼會副會長池洪湖等約百名賓客到場慶祝。

廖品琥介紹了廣西優厚的資源資源和風土人情。他表示，1996年10月，兩名廣西農民意外發現兩架美國二戰時期轟炸機殘骸，隨後美中兩方便開始合作尋找二戰遺跡。廣西所建造的飛虎隊歷史文化公園記載著美中共同合作，抗擊法西斯侵略的歷史。

「中國政府珍視飛虎隊在二戰時期的支持，並將會把飛虎隊精神傳承下去。」廖品琥說，「我們誠意歡迎所有美國的朋友來到廣西遊覽。」

廣西省政府副主席廖品琥（右起）、代總領事宋國選、飛虎隊歷史協會主席約伯、加州州長...
廣西省政府副主席廖品琥（右起）、代總領事宋國選、飛虎隊歷史協會主席約伯、加州州長辦公室禮賓長普羅達出席圖片展。（記者王子涵╱攝影）

宋國選代總領事表示，廣西見證了在二戰時期美總建立的友誼，勇敢的飛虎隊成員與中國軍人一同抗爭日本法西斯的侵略，其友誼是經理戰火和鮮血的考驗。自去年美國總統拜登與中國國家領導人習近平在舊金山會晤後，確立了五大共識，其中包括文化交流。當日的圖片展是對該共識的積極實踐。

普羅達表示，加州將中國視為最重要的國際合作夥伴，其根基可追溯至175年前。州長紐森在去年10月的訪華活動，更是增強了兩地的溝通和發展，州長辦公室將繼續致力於發展美中的文化交流活動。

飛虎隊歷史協會主席約伯強調歷史對於美中兩國關係和平發展的重要作用。（記者王子涵╱...
飛虎隊歷史協會主席約伯強調歷史對於美中兩國關係和平發展的重要作用。（記者王子涵╱攝影）

約伯強調，歷史對於美中兩國關係和平發展的重要作用。作為有著44年飛行經歷的飛行員，他曾陪同飛虎隊老兵返回廣西，實地回憶當年的戰鬥場景。

同時他指出，人工智能（AI）對於歷史事實具有威脅，其生成的照片和內容有可能被用作政治宣傳目的，而嚴重誤導年輕人了解二戰的歷史。他強調博物館和歷史文物的重要性，能夠讓當代年輕人學習歷史，建設更好的未來。

陳麗麗表示，美國大部分政客對於中國文化和歷史都不了解，導致美中關係的緊張發展。年輕人需要推動兩國的文化交流。

舊金山 加州 拜登

上一則

麥法恩公共安全政綱 布里德反擊：充滿不成熟想法

延伸閱讀

駐芝中領館趙建 走訪美亞等34華社團拜

駐芝中領館趙建 走訪美亞等34華社團拜
「中美友好在廣西」圖片展 普及飛虎隊歷史

「中美友好在廣西」圖片展 普及飛虎隊歷史
直播間真的有賣活驢 13000元1頭 還從山東運到廣西

直播間真的有賣活驢 13000元1頭 還從山東運到廣西
中國12年來首度宣布「領海基線」 涵蓋北部灣北部

中國12年來首度宣布「領海基線」 涵蓋北部灣北部
「半個貴州都在燒」官媒低調 民間質疑：用文字滅火？

「半個貴州都在燒」官媒低調 民間質疑：用文字滅火？

熱門新聞

董氏兄弟感恩圖報，傳為佳話。圖為左起，Janice Dong，她的先生Ron，與弟弟Lloyd，與妻子Girina，一同探視幼時故居。(取自聖地牙哥州立大學)

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

2024-03-06 22:07
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

2024-03-08 13:35
在同一間公寓住了80年的94歲米慎老婦，由於「埃利斯法案」面臨被新房東驅逐的命運。（電視新聞截圖）

舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓

2024-03-07 01:17
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's熱賣迷你托特包 華人巧手改造

2024-03-09 01:11
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's推迷你托特包搶翻天 華人巧手改造

2024-03-08 20:22
聖荷西被評為美國生活質量最佳的居住地之一。（美聯社）

美國新聞與世界報導評選 聖荷西為全美最宜居城市第4名

2024-03-06 01:12

超人氣

更多 >
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜
退休想到海外養老？這5個國家最易移民

退休想到海外養老？這5個國家最易移民
有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種
南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...