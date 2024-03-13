我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到

重演拜川對決 川普確定贏得黨內提名 拜登發聲要選民做選擇

舊金山加大研究：染疫轉陰性 2年後仍有病毒蹤跡

編譯林思牧／綜合報導
舊金山加大研究團隊發現，有些染患新冠病毒的人，在檢測呈陰性以後將近兩年，在深層組織裡還發現病毒的片段。（美聯社）
舊金山加大研究團隊發現，有些染患新冠病毒的人，在檢測呈陰性以後將近兩年，在深層組織裡還發現病毒的片段。（美聯社）

舊金山加大（UCSF）研究團隊發現，有些染患新冠COVID病毒的人，在檢測呈陰性以後將近兩年，在深層組織裡還發現病毒的片段。這項發現給長新冠(Long COVID)提供了一種可能成因，研究人員希望因此研究出長新冠的治本方法。

根據對新冠病人的追蹤，大約有7%的患者出現長新冠的症狀。長新冠的病人每天都面對痛苦的生活，目前醫生只能治標減輕症狀，沒有治本的辦法。首先，該研究對171位曾染過COVID的病人做精準的血液檢測，發現7-14%的人血中含有COVID病毒的刺突蛋白(Viral spike proteins)，其中有些人在抽血前14個月已是陰性。

另外，該研究對長新冠的病人的組織樣本作檢測，發現可在免疫細胞所聚集的結締組織(connective tissue)中發現這種蛋白質(又稱為抗原antigens)的蹤跡，其中有些人在取樣之前將近兩年已是陰性。

舊金山加大的報告最近在丹佛舉辦的一項醫療大會上發表，研究團隊的亨瑞克教授(Timothy Henrich)指出，長新冠中有些可能是因為不斷的COVID感染(persistent COVID infection)造成的。這種蛋白質不是在呼吸道中生存、複製，所以這些病人沒有傳染性，但他們會有意識模糊、慢性疲勞之類的症狀。

研究團隊已在設計另一項研究，以對付這種頑抗的病毒。其中的一個目標是研發出單株抗體(monoclonal antibody)，這是實驗室中製造出的蛋白質，可以有效的消滅COVID病毒。另一個是研發出一種抗病毒藥物(antiviral)，阻止病毒的複製。

傳染病專家裴陸索醫師(Michael Peluso)是研究領導人。他指出，對抗COVID還有很長的路要走，但這項研究是重要的進展，因為如果不能把患者體內的病毒根除，長新冠病人就好像被病毒當作倉庫，將來可能變異出組成相當不同、傳染性更強的新病毒，可能造成更大的疫情和災難。

檢測 舊金山 疫情

上一則

索尼攜手本田推新電動車 現身矽谷

下一則

宵禁毒品、禁街邊攤、招募退役警 麥法恩競選核心政策

延伸閱讀

7天內5度出包 美國聯合航空因「維護問題」緊急返航雪梨

7天內5度出包 美國聯合航空因「維護問題」緊急返航雪梨
金山亞裔領袖轉投非市長陣營 80%選民不認同布里德施政表現

金山亞裔領袖轉投非市長陣營 80%選民不認同布里德施政表現
美國航空公司飛中國 估10月實際增班

美國航空公司飛中國 估10月實際增班
去年遭襲擊永興餅家女店員 要求勿釋放兇嫌

去年遭襲擊永興餅家女店員 要求勿釋放兇嫌
罷免學委領袖 林文傑加入羅偉團隊

罷免學委領袖 林文傑加入羅偉團隊

熱門新聞

董氏兄弟感恩圖報，傳為佳話。圖為左起，Janice Dong，她的先生Ron，與弟弟Lloyd，與妻子Girina，一同探視幼時故居。(取自聖地牙哥州立大學)

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

2024-03-06 22:07
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

2024-03-08 13:35
在同一間公寓住了80年的94歲米慎老婦，由於「埃利斯法案」面臨被新房東驅逐的命運。（電視新聞截圖）

舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓

2024-03-07 01:17
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's熱賣迷你托特包 華人巧手改造

2024-03-09 01:11
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's推迷你托特包搶翻天 華人巧手改造

2024-03-08 20:22
聖荷西被評為美國生活質量最佳的居住地之一。（美聯社）

美國新聞與世界報導評選 聖荷西為全美最宜居城市第4名

2024-03-06 01:12

超人氣

更多 >
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜
退休想到海外養老？這5個國家最易移民

退休想到海外養老？這5個國家最易移民
有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種
南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...