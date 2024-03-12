布里德訪岡州會館 允提供華埠關鍵公共資源 確保經濟復甦

「儘管數據不能代表一切，但華埠和舊金山的未來是值得期待的。」布里德說。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）日前拜會華埠 岡州總會館，參觀超百年歷史的岡州古廟。布里德讚文物歷史悠久，並上香祈福。岡州總會館主席張逢濯召開全體會議歡迎市長，交流有關公共安全、華埠發展等議題。

岡州總會館成立於1854年，是舊金山華埠歷史最悠久的華人組織之一，距今已有170餘年。期間經歷舊金山大地震和數次搬遷，最終在1977年落戶企李街和士德頓街交界處。岡州大樓四層設立岡州古廟，供奉關帝，是華埠首座由中國引入的廟宇。

布里德和市府行政官朱嘉文（Carmen Chu）和主席張逢濯一同，向神像上香祈福，並與壽龜合影。她說：「很榮幸來到古廟祈福，我也是十分虔誠的人。儘管信仰的宗教不同，但最終我的信仰引導我做出的每一個決定。」

結束參觀後，市長以粵語祝願會館成員新年快樂、恭喜發財、龍馬精神。布里德表示，疫情大流行後城市遇到諸多的挑戰，公共安全是華埠社區最關心的議題，毒品銷售、商業盜竊、汽車破窗盜竊，以及反亞裔 仇恨讓社區居民生活在一定的恐懼中，市府的工作已經取得進展，犯罪率來到10年內最低，亞裔仇恨犯罪也銳減80%。

布里德成長於80年代，由祖母撫養長大，生活的社區時常發生針對非裔的暴力犯罪。「我永遠不會忘記那段艱難的時期，也不會忘記我的出身，作為城市的領袖，我要盡一切努力確保相同的事不會再發生。」她表示，「疫情期間市府與華埠有所脫節，我將重新向華埠提供關鍵公共資源，確保經濟積極的復甦。」

到場人士向市長表達了對州47號法案的擔憂，即將某些重罪劃歸為輕罪處理，如持有毒品、入店行竊、買賣贓物等，以及最為爭議的盜竊950元以下財產按輕罪處理。社區認為47號法案是商業盜竊激增，公共安全問責制下降的根本原因。

布里德回應，她和地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）是全市僅有的公開反對47號提案的民選官員。檢察官協會正在收集足夠的簽名，目標是在11月的大選中將推翻47號法案列入到選票中。「47號法案讓公共安全問責不再是首要任務。」布里德承諾，會在推翻47號法案的宣傳中努力。

布里德的答案得到在場社區領袖認可。數位僑領向本報反應，市長此次拜訪主要是修復與華人選民的關係，尤其是在年初傳出市府計畫將華埠北灘酒店改建成庇護所後，受到華埠一致的批評和反對。