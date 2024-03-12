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去年遭襲擊永興餅家女店員 要求勿釋放兇嫌

編譯組╱綜合報導
61歲男子黎福寶據稱在從州立精神病院出院一周後襲擊了馬女士。（電視新聞截圖）
61歲男子黎福寶據稱在從州立精神病院出院一周後襲擊了馬女士。（電視新聞截圖）

60歲的舊金山華埠永興餅家（AA Bakery）刺傷案倖存者馬（Ma，音譯）女士，至今仍清晰記得2023年5月29日發生在她身上的任何一個細節。由於馬女士是暴力犯罪的受害者，「紀事報」（Chronicle）同意只透露她的姓氏。一名叫黎福寶（音譯，Fook Poy Lai）的61歲男子，據稱在從州立精神病院出院一周後襲擊了她。他曾在2016年刺傷了麵包店店主的父親。

馬女士出生在中國南部城市台山，母親是工廠工人，父親是公共汽車司機。2003 年，她帶著年僅14歲的女兒移民美國。她一直居住在舊金山，除了在麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）酒店和萬豪（Marriott）酒店做家政服務外，她因無聊找了這份麵包店兼職收銀台工作，不想第二天就遭襲擊。

社區青年中心（Community Youth Center）是一家為單語亞裔犯罪受害者提供服務的非營利組織。在舊金山，當亞裔人士受到攻擊時，CYC的倡導者通常是第一批到醫院探望他們的人，為受害人翻譯、解釋醫療程序，並幫助他們度過出院後的生活。

馬女士在舊金山總醫院住院的第二天，當她還在重症監護室時，CYC成員便去探望並安慰了她。在遇襲後的幾天裡，馬女士的女兒和兩個外孫也從中國飛來陪伴她。

但在馬女士出院後，她的傷口需要很長時間才能癒合。她的肩部神經受損，左手功能減弱，即使在理療師的指導下鍛鍊了幾個小時，也顯得笨拙無用。她搬到城郊姐姐家後，感覺自己失去了獨立性。

馬女士仍然對襲擊她的人感到憤怒。當在唐人街的一家餐館見到了地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）時，她要求謝安宜不要放兇嫌出獄。

黎福寶被控多項重罪，包括謀殺未遂，目前已被拘留。據舊金山地檢處辦公室稱，他的刑事訴訟程序已經暫停，因為法庭正在評估他是否有能力接受審判，也因為法庭指定的醫生很難為黎福寶安排一名廣東話翻譯。

在馬女士九個月康復過程中，CYC做出了重大支持：與CYC的粵語輔導員交談對她很有幫助。每周有一個小時時間，她會把所有痛苦的想法都傾訴出來，讓她感覺輕鬆了許多。CYC幫助她從受害者支持基金中獲得了2000元，用於支付兩個月的房租，還幫助她申請了工人補償金，以及一項在舊金山為殘疾居民提供免費乘坐Muni的計畫，並開車送她去看醫師。

舊金山 亞裔 暴力犯罪

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