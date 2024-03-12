金山亞裔領袖轉投非市長陣營 80%選民不認同布里德施政表現

多位舊金山亞裔社區領袖放棄布里德轉投其他市長候選人陣營，林文傑（右）是其中之一。（本報檔案照）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，利用舊金山市長布里德（London Breed）失去亞裔 選民信心的趨勢，其他市長參選人紛紛任命華裔在其競選活動中擔任重要職務。

在2022年舊金山學區委員會罷免運動中頗具影響力的家長組織者林文傑（Kit Lam），日前加入李維牛仔褲公司（Levi Strauss）繼承人丹尼爾‧羅偉（Daniel Lurie）的市長競選活動，擔任其亞太裔政治主任。在布里德面臨艱難連任選情之際，林文傑是投入其他參選人陣營的亞裔溫和派政治活動者之一。

林文傑8日辭去了在舊金山市議會擔任市議員殷嘉立（Joel Engardio）助理的工作。他說：「我個人認為，我們需要新的領導人，一個不介入市議會內部政治的人。」

與此同時，舊金山土生土長的徐加儀（Jade Tu）三年前在反亞裔仇恨犯罪浪潮中開始涉足該市政治，現在是回鍋挑戰布里德的前市長麥法恩（Mark Farrell）的競選經理。徐加儀2022年曾任舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）的競選經理，同時，她有望在此次初選中贏得實力強大的舊金山民主黨中央委員會（Democratic County Central Committee）席位。

根據紀事報2月所做的一項民調，在可能於11月選舉中投票的受訪亞裔選民中，80%不認同布里德的施政表現，如果現在舉行選舉，丹尼爾‧羅偉和麥法恩將都將獲得17%的亞裔選民支持，而布里德只得到10%。最新人口普查數據顯示，37%的舊金山居民表示自己是亞裔。

活躍在舊金山華埠 的政治顧問何大衛（David Ho，音譯）說：「舊金山亞裔之所以放棄布里德，是因為他們從來沒有支持過她。」

何大衛補充，他認為布里德未能像前任市長勃朗（Willie Brown）一樣，與亞裔社區建立起深厚的關係。他表示，他2018年支持布里德競選市長，但今年保持中立。

林文傑指出，他聽到許多居民，尤其是只會說中文的商店東主，抱怨在布里德政府處理嚴重的入室盜竊問題時被忽視。他說：「我和丹尼爾一致認為，身為政府官員，我們的責任是為民服務，而不是反其道而行。」

徐加儀表示，麥法恩的競選團體正透過在亞裔人口眾多的社區與選民會面，來增強亞裔社區對他的支持，包括華埠、日落區、列治文區和訪谷區（Visitacion Valley）。

在日落區長大的徐加儀說：「麥法恩是一個有經驗、有能力、有政績、能修復這座城市的人，他還擁有私人企業工作經驗，這種兼具內部和外部的經驗，是其他參選人沒有的。」